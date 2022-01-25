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Разбросанные по трассе тела и вдребезги разбитая машина: детали жуткого ДТП под Киевом (видео)

Всеволод Прокофьев Всеволод Прокофьев корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 января, 09:14
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Все, кто был в легковушке в момент аварии, – погибли

Четверо человек погибли в жуткой автокатастрофе под Киевом. На одесской трассе легковушка буквально влетела под прицеп стоящего на обочине грузовика. Легковушку расплющило словно жестянку. Все погибшие — младше 25 лет, ехали в Киев работать. Корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев разбирался, как произошла эта ужасная авария.

Подробности ДТП

Одесская трасса в сторону Киева перекрыта. Дорога покрыта обломками. На обочине – грузовик. В двух-трех метрах от него – груда искореженного металла. Легковушка протаранила фуру аж по ее заднее колесо. Крышу "Ланоса" целиком снесло прицепом. У водителя и трех его пассажиров шансов выжить не было. Тела погибших доставали спасатели, когда уже оттащили машину.

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Водителю – 23, он из Житомирской области. Пассажирам – парню и двум девушкам – нет и 25. Ехали в Киев из села на заработки. Как все произошло – родные погибших даже представлять не хотят. Но между собой родственники перешептываются – мол, машину занесло на скользкой дороге. Да и сам тяжеловоз странно припаркован. Это подтверждает и автоэксперт.

"Здесь островок безопасности своеобразен – здесь нельзя парковаться", – говорит автоэксперт Владислав Антонов.

Фура – на турецких номерах. Везла товар из одесского порта. Водитель на украинском не говорит совсем. Дальнобойщик Сергей, которого мы встретили на месте аварии, говорит – и сам иногда тоже бросает так машину. Так что вины коллеги не видит.

"Хотел кого-то справа обойти — выскочил справа, а тут стоит грузовик. И все уже. Скорость тут была не 60 километров, все 100, может, и 130", — рассказал дальнобойщик Сергей Шкабура.

Кто виноват?

"Здесь все же вина на 90% лежит на водителе "Ланоса", потому что здесь дорога прямая, фура стояла справа. То есть здесь было ну почти три ряда, чтобы проехать, но почему-то водитель даже не задел, а он просто напрямую врезался в эту фуру", — говорит автоэксперт Владислав Антонов.

Обгонял или занесло из-за гололеда? И есть ли в конце концов вина турецкого дальнобойщика? Это теперь выясняют следователи и просят откликнуться свидетелей, которые видели момент столкновения.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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