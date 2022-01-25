Розкидані по трасі тіла та вщент розбита автівка: деталі моторошної ДТП під Києвом (відео)

Всі, хто був у легковику у момент аварії, – загинули

Четверо осіб загинули в моторошній автотрощі під Києвом. На одеській трасі легковик буквально влетів під причіп ваговоза, що стояв на узбіччі. Легковик розплющило немов бляшанку. Усі загиблі — молодші за 25 років, їхали до Києва працювати. Кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф’єв розбирався, як сталася ця жахлива аварія.

Деталі ДТП

Одеську трасу в бік Києва перекрито. Дорога вкрита уламками. На узбіччі – вантажівка. За два-три метри від неї – купа понівеченого металу. Легковик протаранив фуру аж по її заднє колесо. Дах "Ланоса" повністю знесло причепом. У водія та трьох його пасажирів шансів вижити не було. Тіла загиблих діставали рятувальники, коли вже відтягли машину.

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Водієві – 23, він із Житомирщини. Пасажирам – хлопцеві та двом дівчатам – немає і 25. Їхали до Києва з села – на заробітки. Як усе сталося – рідні загиблих навіть уявляти не хочуть. Та між собою родичі перешіптуються — мовляв, автівку занесло на слизькій дорозі. Та й сам ваговоз дивно припаркований. Це підтверджує й автоексперт.

"Тут острівець безпеки своєрідний — тут не можна паркуватися", — каже автоексперт Владислав Антонов.

Фура – на турецьких номерах. Везла крам з одеського порту. Водій українською не говорить зовсім. Далекобійник Сергій, якого ми зустріли на місці трощі, каже – і сам іноді теж кидає так машину. Тож провини колеги не вбачає.

"Хотів когось справа обійти — вискочив справа, а тут стоїть вантажівка. І все вже. Швидкість тут була не 60 кілометрів, усі 100, може, й 130", — розповів далекобійник Сергій Шкабура.

Хто винен?

"Тут все ж таки провина на 90% лежить на водієві "Ланоса", тому що тут дорога пряма, фура стояла справа. Тобто тут було ну майже три ряди, щоб проїхати, але чомусь водій навіть не зачепив, а він просто напряму врізався в цю фуру", — каже автоексперт Владислав Антонов.

Обганяв чи занесло через ожеледицю? І чи є зрештою провина турецького далекобійника? Це тепер з'ясовують слідчі та просять відгукнутися свідків, які бачили момент зіткнення.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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