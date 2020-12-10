Руководитель порта "Черноморск" погорел на взятке в 250 тысяч долларов (фото)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали руководителя ГП "Морской торговый порт Черноморск".
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Руководителя порта "Черноморск" разоблачили в вымогательстве и получении взятки в 250 тысяч долларов, его задержали.
Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. По информации правоохранителей, указанная компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому руководитель порта, почувствовав серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него 250 тыс. долл. как плату за "лояльность".
По словам следователей, чиновник действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному ГП "Морской торговый порт "Черноморск".
Чиновник и посредник задержаны, решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.
Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.
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