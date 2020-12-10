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Руководитель порта "Черноморск" погорел на взятке в 250 тысяч долларов (фото)

10 декабря, 22:16

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали руководителя ГП "Морской торговый порт Черноморск".

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Руководителя порта "Черноморск" разоблачили в вымогательстве и получении взятки в 250 тысяч долларов, его задержали.

Фото: НАБУ

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. По информации правоохранителей, указанная компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому руководитель порта, почувствовав серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него 250 тыс. долл. как плату за "лояльность".

Фото: НАБУ

По словам следователей, чиновник действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

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Чиновник и посредник задержаны, решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.

Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.

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взятка чиновники полиция НАБУ черноморск
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