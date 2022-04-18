С 18 апреля в Киеве общественный транспорт меняет график движения

В Киеве с сегодняшнего дня продлили работу общественного транспорта. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.
По его словам, изменения были внесены после того, как комендантский час стал начинаться на час позже, а заканчиваться часом раньше – с 22:00 до 5:00.
Движение поездов метро осуществляется на
- "Красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
- "Синий" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- "Зеленой" линии – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Приблизительное время ожидания поезда – 30 минут. На станциях метро обычно развешивают объявления с точным расписанием движения поездов.
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В КГГА отметили, что работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".
Сообщается, что наземный общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи будут начинать работу с 7:00 до 21:00.
Киев начинает оживать
В Киеве возобновили прокат электросамокатов и велосипедов. Городские власти отмечают, что самокаты и велосипеды могут стать альтернативой для перемещения на короткое расстояние.
Кроме того, в столице планируют переименовать 5 станций метро, которые носят старые названия, ставшие неприемлемыми из-за российской агрессии.
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