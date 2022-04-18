С 18 апреля в Киеве общественный транспорт меняет график движения

С понедельника метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00

В Киеве изменен график движения транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с сегодняшнего дня продлили работу общественного транспорта. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

По его словам, изменения были внесены после того, как комендантский час стал начинаться на час позже, а заканчиваться часом раньше – с 22:00 до 5:00.

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Движение поездов метро осуществляется на

"Красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

"Синий" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

"Зеленой" линии – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Приблизительное время ожидания поезда – 30 минут. На станциях метро обычно развешивают объявления с точным расписанием движения поездов.

В КГГА отметили, что работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Сообщается, что наземный общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи будут начинать работу с 7:00 до 21:00.

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Киев начинает оживать

В Киеве возобновили прокат электросамокатов и велосипедов. Городские власти отмечают, что самокаты и велосипеды могут стать альтернативой для перемещения на короткое расстояние.

Кроме того, в столице планируют переименовать 5 станций метро, которые носят старые названия, ставшие неприемлемыми из-за российской агрессии.

В Киеве открыли Южный мост, который больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта. Также в городе запустили еще четыре троллейбусных маршрута.