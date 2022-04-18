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С 18 апреля в Киеве общественный транспорт меняет график движения

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 апреля, 10:01
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С понедельника метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00
В Киеве изменен график движения транспорта
В Киеве изменен график движения транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с сегодняшнего дня продлили работу общественного транспорта. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

По его словам, изменения были внесены после того, как комендантский час стал начинаться на час позже, а заканчиваться часом раньше – с 22:00 до 5:00.

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Движение поездов метро осуществляется на

  • "Красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
  • "Синий" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
  • "Зеленой" линии – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Приблизительное время ожидания поезда – 30 минут. На станциях метро обычно развешивают объявления с точным расписанием движения поездов.

В КГГА отметили, что работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Сообщается, что наземный общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи будут начинать работу с 7:00 до 21:00.

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Киев начинает оживать

В Киеве возобновили прокат электросамокатов и велосипедов. Городские власти отмечают, что самокаты и велосипеды могут стать альтернативой для перемещения на короткое расстояние.

Кроме того, в столице планируют переименовать 5 станций метро, которые носят старые названия, ставшие неприемлемыми из-за российской агрессии.

В Киеве открыли Южный мост, который больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта. Также в городе запустили еще четыре троллейбусных маршрута.

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Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
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Должен увидеть каждый
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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