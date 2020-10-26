Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР"

Задержанному грозит до 15 лет тюремного заключения

Сотрудники контрразведки задержали боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Террориста задержали на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка. Как выяснилось, уроженец Сватовского района состоит в рядах пророссийских террористов еще с конца 2014 года, а с 2015 года принимает участие в боях против украинских военных.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 УК Украины – создание террористической группы или террористической организации. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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Как сообщалось ранее, в Одессе оперативники Госпогранслужбы и СБУ задержали четырех граждан Израиля с более 120 килограммами кокаина.

Также мы писали, что спецслужбы задержали террориста ИГИЛ, который находился в международном розыске Интерпола.

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