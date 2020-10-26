Українська
$ 28,29
33,55
  1. Последние новости Украины

Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР"

26 октября, 14:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Задержанному грозит до 15 лет тюремного заключения

Сотрудники контрразведки задержали боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Террориста задержали на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка. Как выяснилось, уроженец Сватовского района состоит в рядах пророссийских террористов еще с конца 2014 года, а с 2015 года принимает участие в боях против украинских военных.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 УК Украины – создание террористической группы или террористической организации. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

В тренде
Эксперимент Зеленского провалился: в КИУ рассказали о нарушениях во время опроса

Реклама

Как сообщалось ранее, в Одессе оперативники Госпогранслужбы и СБУ задержали четырех граждан Израиля с более 120 килограммами кокаина.

Также мы писали, что спецслужбы задержали террориста ИГИЛ, который находился в международном розыске Интерпола.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ задержание террористы боевик Луганская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчеты
Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчетыУкраина
Выборы мэра: в каких городах будет второй тур
Выборы мэра: в каких городах будет второй турУкраина
На выборах в Запорожье побеждает действующий мэр – экзитпол
На выборах в Запорожье побеждает действующий мэр – экзитполЗапорожье
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
"Вы такого еще не видели": на выборах в Чернигове проголосовали за Путина (фото)Украина
Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборы
Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять