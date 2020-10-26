Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР"

Сотрудники контрразведки задержали боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Террориста задержали на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка. Как выяснилось, уроженец Сватовского района состоит в рядах пророссийских террористов еще с конца 2014 года, а с 2015 года принимает участие в боях против украинских военных.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 УК Украины – создание террористической группы или террористической организации. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Как сообщалось ранее, в Одессе оперативники Госпогранслужбы и СБУ задержали четырех граждан Израиля с более 120 килограммами кокаина.
Также мы писали, что спецслужбы задержали террориста ИГИЛ, который находился в международном розыске Интерпола.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк