SCM – 20 лет: 160 тысяч работников и 370 млрд гривен налогов

Компании бренда не только вовремя и до копейки платят все налоги, но и помогают развиваться городам, в которых находятся

Уже 20 лет компании, входящие в SCM, наполняют налогами бюджет. Это металлургические, энергетические, аграрные, добывающие, транспортные предприятия, медиакомпании, а еще банк, страховая компания и многие другие. Платят вовремя и до копейки. Только за последние 10 лет это – почти 370 миллиардов гривен.

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Для понимания: это более трети от доходов госбюджета на следующий год. Этой суммы хватит на 3 года, чтобы строить дороги по программе "Большая стройка". Инвестиции в современное оборудование и технологии – более 200 миллиардов гривен.

К тому же, SCM вкладывает и в местные общины – более 74 миллиарда пошли на социальные проекты: в школах заменяют окна, ремонтируют детские сады и больницы. Собственно, делают все, чтобы быть лучшими и ответственными соседями, работодателями и инвесторами.

Южный форпост Донецкой области, порт на Азовском море и промышленный узел – это Мариуполь. Город, который ощущает преимущества от исторического расположения металлургических комбинатов "Азовсталь" и ММК имени Ильича, входящих в состав группы "Метинвест".

"Компания "Метинвест" – это главный работодатель города Мариуполь. Это 40 тысяч рабочих мест. Это финансовое плечо, которое наполняет сегодня доходную часть городского бюджета на 35%. То есть, это один миллиард гривен дохода", – говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Основные статьи поступлений – это экологический и налог на доходы физических лиц. Кроме того, город получает от "Метинвеста" дополнительные средства по программе социального партнерства.

"На протяжении пяти лет мы чувствовали это плечо поддержки. Объем инвестиций составил больше 400 миллионов гривен. Первый ЦНАП, мультицентр, который появился вообще в масштабах нашей страны, появился именно в Мариуполе. Современные европейские парки, парк "Радуга", центр города, современные фонтаны – все это приобретаются при поддержке группы "Метинвест" в городе Мариуполе", – отмечает мэр Мариуполя.

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Из последних достижений – реконструкция пирса, теперь это еще одно любимое место отдыха мариупольцев. Металлурги позаботились о строительных материалах и сами выполнили часть работ. Значительную помощь получает медицина. Меткомбинат имени Ильича обеспечивает городские больницы кислородом для больных COVID-19. Строится детский региональный инфекционный центр. Причем, строится в два раза быстрее, чем мог бы. В конце декабря 2020 года его введут в эксплуатацию.

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Спасают не только от COVID-19, но и от коронакризиса. Для Сергя Соболя спасением стало новое место работы. До того, как устроился в ДТЭК Шахтоуправление Первомайское, он работал горняком в неподконтрольной Макеевке.

"Бывает со знакомыми созваниваешься, и всегда звучит вот эта фраза, от которой сейчас как-то уже смешно:"Зарплату платят?" Я говорю: "7-го зарплата, 23-го аванс", – делится Сергей.

Условия работы, говорит, не сравнимы. Там смены длились по 14 часов, выходных было три-четыре в месяц, не хватало респираторов и ламп, а спецодежду покупали сами.

"Вот этот пакет, который предлагает компания ДТЭК, по-моему, в Украине еще надо еще поискать. Сюда приехал – меня одели, обули, на работу привезли", – говорит Сергей.

Его задача – управлять добывающим участком. Он планирует остаться с семьей в Первомайске. Видит, как город меняется, и в этом есть и его заслуга.

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Там, где есть промышленность, больше и возможностей. Вот, например, Ладыжин – город на юге Винницкой области. Едва ли не каждая ладыжинская семья связана с одноименной электростанцией. Построенная в семидесятые годы, она стала предприятием, вокруг которого активно начало развиваться сам город. Работников привлекает стабильная зарплата, социальный пакет и перспективы карьерного роста.

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Светлана Палий отмечает круглую дату – 30 лет на ТЭС. Здесь работали еще ее родители. Начинала оператором в химическом цехе, а сейчас – начальник смены.

"Держусь за эту работу, она мне дает уверенность в завтрашнем дне. В постоянной и регулярной выплате зарплаты. С надбавками, с доплатами, с поощрительными выплатами. Это гарантированный отпуск. Это оплата больничного", – говорит Светлана.

Сколько за это время работодатель заплатил за нее налогов – Светлана наверняка не знает. Подозревает, что очень много. И оказаться на месте знакомых, которые получают зарплаты в конвертах, она точно не хотела бы:

"Они перебегают с места на место. У них нет трудовой книжки, то есть, они не защищены. Они постоянно думают о том, что будет завтра, где им завтра заработать на хлеб. Я бы не согласилась на такое. Мне уже надо думать о пенсии".

За пять лет электростанция пополнила городской бюджет на 400 миллионов гривен. И вот где эти деньги.

"Мы смогли построить, сделать такую прекрасную Ладыжинскую рощу и сейчас мы ее содержим за те средства, которые нам поступают от Ладыжинской ТЭС по экологическому налогу. У нас очень много утепленных домов. Это также благодаря поступлениям, которые к нам пришли от ДТЭК Ладыжинской ТЭС. Ремонтируем дороги", – рассказывает Людмила Бучко, секретарь Ладыжинского городского совета.

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С менеджером по региональной политике Ладыжинской ТЭС мы встретились в новом пространстве для предпринимателей. Энергетики предоставили помещение, купили мебель и оргтехнику, сделали ремонт.

"Это помещение – это своеобразная коммуникационная площадка. Во-первых, между предпринимателями, во-вторых, это площадка для коммуникации предпринимателей с городскими властями. Мы понимаем, что не только большой бизнес наполняет местные бюджеты. Эти малые и средние предприниматели – они также являются наполнителями местного бюджета", – отмечает Максим Чекрыгин, менеджер по региональной политике ДТЭК Ладыжинская ТЭС.

В стране, где по меньшей мере четверть экономики находится в тени, несмотря на многочисленные кризисы, войны и пандемию, предприятия и компании бренда SCM остаются оплотом стабильности. 160 тысяч работников вовремя получают зарплату, а города – финансовые отчисления на свои потребности. Но прежде всего SCM – это люди, которые работают не только ради собственного благополучия, но и изменений вокруг.

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