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Сенкевич выиграл у Чайки выборы в Николаеве – результат экзитпола

22 ноября, 20:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Александр Сенкевич набирает 61,6% голосов избирателей

Появились первые результаты второго тура местных выборов в Николаеве – по данным опроса, побеждает действующий мэр, кандидат от партии "Пропозиция" Александр Сенкевич.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного по заказу интернет-издания "НикВести".

Сенкевич набирает 61,6% голосов избирателей, а его оппонент Владислав Чайка ("ОПЗЖ") – 38,4%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

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В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

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Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Николаев сенкевич местные выборы
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