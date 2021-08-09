Силовое возвращение Донбасса – Лукашенко намекнул, что РФ может применить в Украине "грузинский" сценарий

Беларусь не поддержит Украину, если ВСУ начнут силовую акцию на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отказе поддержать силовую акцию Вооруженных сил Украины при помощи третьих стран на Донбассе. Сайт "Сегодня" разобрался, что стоит за заявлением главы Республики и не являются ли его слова намеком на вторжение в Украину армий Беларуси и России.

Большой разговор с президентом

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В понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко провел ежегодную встречу с журналистами и лидерами общественности. В ходе "Большого разговора с президентом" глава государства несколько раз коснулся темы Украины и, в частности, подчеркнул, что, если Киев посмеет силой вернуть Донбасс при помощи третьих стран, Беларусь не поддержит Украину.

"Я вас прошу, молю вас, выбросьте это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом. Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни", – заявил Лукашенко.

Лукашенко: Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Фото: коллаж "Сегодня"

Чем опасны учения "Запад-2021"

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С 10 по 16 сентября пройдут совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", анонсируя которые, Александр Лукашенко отметил, что мероприятие должно повысить боеготовность союзной страны к якобы угрозе со стороны НАТО.

Тем временем политологи и военные эксперты опасаются, что скорее Украине стоит опасаться угрозы от российско-белорусских учений.

Об этом, в частности, говорит бывший советник президента РФ Владимира Путина, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, Россия может сконцентрировать на границе с Украиной более 150 тысяч военнослужащих.

"Иными словами, это дополнительная тысяча километров фронта, потенциального фронта", – отметил Илларионов.

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Андрей Илларионов: Россия может сконцентрировать на границе с Украиной более 150 тысяч военнослужащих. Фото: culture.ru

Он считает, что совместные российско-белорусские маневры "Запад 2021" являются опасным периодом, когда возможно вторжение России. Эксперт также добавил, что вторжение России может произойти как со стороны Крыма, так и через Донецкою и Луганскую области и город Мариуполь.

"Также очень уязвимое место – южное побережье Украины. Херсонская область, Запорожская область. По этой территории проходит Северо-Крымский канал, там находится Запорожская атомная и другие электростанции, которые дают треть электроэнергии нынешней Украины. И если это, не дай бог, произойдет, потеря этого будет несопоставима с тем, что было, когда был оккупирован Крым и оккупирована часть Донбасса. Плюс это закрытие Днепровско-Южнобугского лимана и двух крупных портов – Херсон и Николаев, и выход на прямую видимость и доступность порта Южный и Одессы", – сказал эксперт.

Реклама Эксперты: Украине стоит опасаться угрозы от российско-белорусских учений. Фото: коллаж "Сегодня"

О возможном вторжении говорит "Сегодня" и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Существует большая вероятность того, что вторжение произойдет в сентябре, во время совместных учений с Беларусью", – сказал он.

Романенко отмечает, что сейчас Путин выжидает, чем закончится встреча Зеленского с Байденом, потом, возможно, сам проведет переговоры с президентом Украины и только после этого примет решение – атаковать Украину или нет.

"На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две", – отмечает Романенко.

Игорь Романенко: На подготовку к атаке России нужна неделя, максимум – две / Фото: Facebook

Экс-глава Генштаба также добавил, что вторжение, вероятнее, начнется с востока Украины.

"Жителям Донбасса массово раздают паспорта РФ. Путину проще будет объяснить атаку защитой граждан России", – объясняет Романенко.

Ситуация напоминает "грузино-абхазский сценарий"

По его мнению, ситуация с паспортами напоминает "грузино-абхазский сценарий", используемый Россией перед вторжением в Абхазию и Южную Осетию.

Прежде всего, стоит напомнить, что конфликты в грузинских автономиях начались еще в начале 1990-х, а в 2008-м наступил очередной этап обострения.

Война в бывшей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республике шла в 1992-1993-х годах. После поражения грузинской стороны абсолютное большинство жителей автономий грузинской национальности вынуждены были покинуть свои дома. Больше всего беженцев было из Абхазии – примерно 250 тысяч человек, половина населения.

Закон о гражданстве Грузия приняла лишь 25 марта 1993 года, когда боевые действия в Южной Осетии (Цхинвальском регионе) уже прекратились, а война в Абхазии уже шла полным ходом. Поэтому на момент начала войны и несколько лет спустя все жители этих регионов все еще пользовались старыми советскими паспортами.

Россия начала выдавать заграничные российские паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) еще в 2000 году. К моменту появления собственных абхазских и югоосетинских паспортов в 2006 году российские документы уже получило подавляющее большинство населения этих регионов и стали полноценными гражданами РФ.

Ситуация с наличием на формально "чужой" территории "своих" граждан легитимизировала ввод российских войск под видом миротворческого контингента.

Россия легитимизировала ввод российских войск под видом миротворческого контингента / Фото: AFP

Похожая ситуация происходит на Донбассе, где более 600 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий уже получили российские паспорта. Очевидно, что паспортизация жителей ОРДЛО де-факто расширит сферы российской оккупации и усилит российский "эффективный контроль" в регионе.

Нельзя не упомянуть и тот факт, что в случае возникновения планов освобождения Донбасса военным путем Украина, после "паспортизации" жителей "ДНР" и "ЛНР", столкнется с реальностью "нападения на российских граждан", которых будет защищать РФ. Вплоть до прямого и открытого вторжения.

Именно с этого началась прямая российская агрессия против Грузии 8 августа 2008 года – с открытого провозглашения необходимости защиты владельцев российских паспортов.

Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года через год после тех событий представила свое – "нейтральное" – видение ситуации. Глава комиссии Хайди Тальявини и 30 военных экспертов, историков и правоведов, представителей России, Грузии, Евросоюза, ОБСЕ и ООН, пришли к выводу, что позиция России в каком-то смысле являлась обоснованной.

"Фактически имеем оправдание нападения российских войск на грузинскую армию в рамках ареала проживания владельцев российских паспортов – Южной Осетии", – говорилось в заключении международных экспертов.

Таким образом, сегодня, раздавая свои паспорта, Россия создает основания для легитимного прямого военного вторжения на территорию "Л/ДНР". Однако для такого радикального действия необходима причина. Такая, как, например, силовая акция ВСУ, а если еще и при поддержке военных третьих стран – тут, как говорится, и карты в руки.

Будет ли провокация России

Получается следующая ситуация: более полумиллиона жителей "Л/ДНР" уже с российскими паспортами, к границе Украины стягиваются более 100 тысяч военных России и Беларуси. Оптимальное стечение обстоятельств для вторжения, однако повода пока нет – ВСУ не собирается проводить силовую операцию. В таком случае, вполне вероятно, спецслужбы РФ или Беларуси могут организовать некую провокацию, например, инсценировать атаку ВСУ или спровоцировать армию Украины, как это было во время войны Грузии и России за Южную Осетию.

К слову, о таком развитии событий еще весной говорил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш.

"Россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев", – сказал он.

По словам Гармаша, как и в Грузии, это позволит России переформатировать регион в военную базу под видом обезлюдевших "ДНР" и "ЛНР", заморозить конфликт, и даст возможности возобновить военные действия в любой нужный Москве момент.

Сергей Гармаш: Россияне готовят на Донбассе военную провокацию / Фото: Facebook

Нужен ли "грузино-абхазский сценарий" Путину

В то же время военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что "абхазский сценарий" вряд ли будет реализован на Донбассе, так как в данном случае он не в интересах президента России Владимира Путина.

"Легализация российских войск на территории Донбасса не входит в планы Кремля. Провернув "абхазский сценарий", Россия будет вынуждена признать автономию "Л/ДНР", и тогда план вернуть Донбасс в Украину рухнет, как карточный домик", – говорит "Сегодня" Жданов.

По его словам, Путин хочет "затолкать" Донбасс обратно в Украину с особым статусом, прописанным в Минских соглашениях. Статусом, позволяющим накладывать вето на любые внутренние и внешние вопросы.

"В таком случае Донбасс сможет мешать Украине двигаться в сторону Запада и будет разворачивать нас к России. Вот чего добивается Путин. А Лукашенко лишь определил свои позиции: Россия его друг, а Украина – противник. Не более того", – подытожил эксперт.

Олег Жданов: Путин хочет "затолкать" Донбасс обратно в Украину / Фото: Facebook

Что же сказал Лукашенко

Тот факт, что силовой вариант возвращения Донбасса маловероятен, подтвердил и сам Лукашенко.

"Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", – сказал президент Беларуси.

Отметим, что это заявление Лукашенко сделал в преддверии визита Зеленского к Байдену. В его словах можно услышать намек, что в случае, если все же силовой вариант произойдет, да еще и с участием Запада, Россия и Беларусь могут пойти на крайние меры.

Лукашенко: Попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины. Фото: Сайт президента Беларуси

Участие Беларуси в переговорах по Донбассу

5 сентября 2014 года в Минске было подписано соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Посол Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов.

11 -12 февраля 2015 года в Минске лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" договорились о комплексе мер по выполнению Минского протокола.

В дальнейшем переговоры на высшем уровне в Минске не проходили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что год назад руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил участникам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу встречаться каждую неделю, чтобы ускорить переговорный процесс.

В середине сентября во время поездки президента Украины в Вену канцлер Себастьян Курц намекнул, что Австрия готова принять у себя переговорщиков по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией