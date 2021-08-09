Українська
$ 26,83
31,68
  1. Последние новости Украины

Силовое возвращение Донбасса – Лукашенко намекнул, что РФ может применить в Украине "грузинский" сценарий

9 августа 2021 18:02

Богдан Приходько Богдан Приходько

Российско-белорусские учения "Запад 2021" опасны для Украины, говорят эксперты

Беларусь не поддержит Украину, если ВСУ начнут силовую акцию на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Беларусь не поддержит Украину, если ВСУ начнут силовую акцию на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отказе поддержать силовую акцию Вооруженных сил Украины при помощи третьих стран на Донбассе. Сайт "Сегодня" разобрался, что стоит за заявлением главы Республики и не являются ли его слова намеком на вторжение в Украину армий Беларуси и России.

Большой разговор с президентом

Реклама

В понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко провел ежегодную встречу с журналистами и лидерами общественности. В ходе "Большого разговора с президентом" глава государства несколько раз коснулся темы Украины и, в частности, подчеркнул, что, если Киев посмеет силой вернуть Донбасс при помощи третьих стран, Беларусь не поддержит Украину.

"Я вас прошу, молю вас, выбросьте это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом. Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни", – заявил Лукашенко.

Лукашенко: Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Фото: коллаж "Сегодня"

Лукашенко: Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Фото: коллаж "Сегодня"

Чем опасны учения "Запад-2021"

Реклама

С 10 по 16 сентября пройдут совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", анонсируя которые, Александр Лукашенко отметил, что мероприятие должно повысить боеготовность союзной страны к якобы угрозе со стороны НАТО.

Тем временем политологи и военные эксперты опасаются, что скорее Украине стоит опасаться угрозы от российско-белорусских учений.

Об этом, в частности, говорит бывший советник президента РФ Владимира Путина, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, Россия может сконцентрировать на границе с Украиной более 150 тысяч военнослужащих.

"Иными словами, это дополнительная тысяча километров фронта, потенциального фронта", – отметил Илларионов.

Реклама

Андрей Илларионов: Россия может сконцентрировать на границе с Украиной более 150 тысяч военнослужащих. Фото: culture.ru

Андрей Илларионов: Россия может сконцентрировать на границе с Украиной более 150 тысяч военнослужащих. Фото: culture.ru

Он считает, что совместные российско-белорусские маневры "Запад 2021" являются опасным периодом, когда возможно вторжение России. Эксперт также добавил, что вторжение России может произойти как со стороны Крыма, так и через Донецкою и Луганскую области и город Мариуполь.

"Также очень уязвимое место – южное побережье Украины. Херсонская область, Запорожская область. По этой территории проходит Северо-Крымский канал, там находится Запорожская атомная и другие электростанции, которые дают треть электроэнергии нынешней Украины. И если это, не дай бог, произойдет, потеря этого будет несопоставима с тем, что было, когда был оккупирован Крым и оккупирована часть Донбасса. Плюс это закрытие Днепровско-Южнобугского лимана и двух крупных портов – Херсон и Николаев, и выход на прямую видимость и доступность порта Южный и Одессы", – сказал эксперт.

Эксперты: Украине стоит опасаться угрозы от российско-белорусских учений. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Эксперты: Украине стоит опасаться угрозы от российско-белорусских учений. Фото: коллаж "Сегодня"

О возможном вторжении говорит "Сегодня" и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Существует большая вероятность того, что вторжение произойдет в сентябре, во время совместных учений с Беларусью", – сказал он.

Романенко отмечает, что сейчас Путин выжидает, чем закончится встреча Зеленского с Байденом, потом, возможно, сам проведет переговоры с президентом Украины и только после этого примет решение – атаковать Украину или нет.

"На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две", – отмечает Романенко.

Игорь Романенко: На подготовку к атаке России нужна неделя, максимум – две

Игорь Романенко: На подготовку к атаке России нужна неделя, максимум – две / Фото: Facebook

Экс-глава Генштаба также добавил, что вторжение, вероятнее, начнется с востока Украины.

"Жителям Донбасса массово раздают паспорта РФ. Путину проще будет объяснить атаку защитой граждан России", – объясняет Романенко.

Ситуация напоминает "грузино-абхазский сценарий"

По его мнению, ситуация с паспортами напоминает "грузино-абхазский сценарий", используемый Россией перед вторжением в Абхазию и Южную Осетию.

Прежде всего, стоит напомнить, что конфликты в грузинских автономиях начались еще в начале 1990-х, а в 2008-м наступил очередной этап обострения.

Война в бывшей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республике шла в 1992-1993-х годах. После поражения грузинской стороны абсолютное большинство жителей автономий грузинской национальности вынуждены были покинуть свои дома. Больше всего беженцев было из Абхазии – примерно 250 тысяч человек, половина населения.

Закон о гражданстве Грузия приняла лишь 25 марта 1993 года, когда боевые действия в Южной Осетии (Цхинвальском регионе) уже прекратились, а война в Абхазии уже шла полным ходом. Поэтому на момент начала войны и несколько лет спустя все жители этих регионов все еще пользовались старыми советскими паспортами.

Россия начала выдавать заграничные российские паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) еще в 2000 году. К моменту появления собственных абхазских и югоосетинских паспортов в 2006 году российские документы уже получило подавляющее большинство населения этих регионов и стали полноценными гражданами РФ.

Ситуация с наличием на формально "чужой" территории "своих" граждан легитимизировала ввод российских войск под видом миротворческого контингента.

Россия легитимизировала ввод российских войск под видом миротворческого контингента

Россия легитимизировала ввод российских войск под видом миротворческого контингента / Фото: AFP

Похожая ситуация происходит на Донбассе, где более 600 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий уже получили российские паспорта. Очевидно, что паспортизация жителей ОРДЛО де-факто расширит сферы российской оккупации и усилит российский "эффективный контроль" в регионе.

Нельзя не упомянуть и тот факт, что в случае возникновения планов освобождения Донбасса военным путем Украина, после "паспортизации" жителей "ДНР" и "ЛНР", столкнется с реальностью "нападения на российских граждан", которых будет защищать РФ. Вплоть до прямого и открытого вторжения.

Именно с этого началась прямая российская агрессия против Грузии 8 августа 2008 года – с открытого провозглашения необходимости защиты владельцев российских паспортов.

Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года через год после тех событий представила свое – "нейтральное" – видение ситуации. Глава комиссии Хайди Тальявини и 30 военных экспертов, историков и правоведов, представителей России, Грузии, Евросоюза, ОБСЕ и ООН, пришли к выводу, что позиция России в каком-то смысле являлась обоснованной.

"Фактически имеем оправдание нападения российских войск на грузинскую армию в рамках ареала проживания владельцев российских паспортов – Южной Осетии", – говорилось в заключении международных экспертов.

Таким образом, сегодня, раздавая свои паспорта, Россия создает основания для легитимного прямого военного вторжения на территорию "Л/ДНР". Однако для такого радикального действия необходима причина. Такая, как, например, силовая акция ВСУ, а если еще и при поддержке военных третьих стран – тут, как говорится, и карты в руки.

Будет ли провокация России

Получается следующая ситуация: более полумиллиона жителей "Л/ДНР" уже с российскими паспортами, к границе Украины стягиваются более 100 тысяч военных России и Беларуси. Оптимальное стечение обстоятельств для вторжения, однако повода пока нет – ВСУ не собирается проводить силовую операцию. В таком случае, вполне вероятно, спецслужбы РФ или Беларуси могут организовать некую провокацию, например, инсценировать атаку ВСУ или спровоцировать армию Украины, как это было во время войны Грузии и России за Южную Осетию.

К слову, о таком развитии событий еще весной говорил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш.

"Россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев", – сказал он.

По словам Гармаша, как и в Грузии, это позволит России переформатировать регион в военную базу под видом обезлюдевших "ДНР" и "ЛНР", заморозить конфликт, и даст возможности возобновить военные действия в любой нужный Москве момент.

Сергей Гармаш: Россияне готовят на Донбассе военную провокацию

Сергей Гармаш: Россияне готовят на Донбассе военную провокацию / Фото: Facebook

Нужен ли "грузино-абхазский сценарий" Путину

В то же время военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что "абхазский сценарий" вряд ли будет реализован на Донбассе, так как в данном случае он не в интересах президента России Владимира Путина.

"Легализация российских войск на территории Донбасса не входит в планы Кремля. Провернув "абхазский сценарий", Россия будет вынуждена признать автономию "Л/ДНР", и тогда план вернуть Донбасс в Украину рухнет, как карточный домик", – говорит "Сегодня" Жданов.

По его словам, Путин хочет "затолкать" Донбасс обратно в Украину с особым статусом, прописанным в Минских соглашениях. Статусом, позволяющим накладывать вето на любые внутренние и внешние вопросы.

"В таком случае Донбасс сможет мешать Украине двигаться в сторону Запада и будет разворачивать нас к России. Вот чего добивается Путин. А Лукашенко лишь определил свои позиции: Россия его друг, а Украина – противник. Не более того", – подытожил эксперт.

Олег Жданов: Путин хочет

Олег Жданов: Путин хочет "затолкать" Донбасс обратно в Украину / Фото: Facebook

Что же сказал Лукашенко

Тот факт, что силовой вариант возвращения Донбасса маловероятен, подтвердил и сам Лукашенко.

"Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", – сказал президент Беларуси.

Отметим, что это заявление Лукашенко сделал в преддверии визита Зеленского к Байдену. В его словах можно услышать намек, что в случае, если все же силовой вариант произойдет, да еще и с участием Запада, Россия и Беларусь могут пойти на крайние меры.

Лукашенко: Попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины. Фото: Сайт президента Беларуси

Лукашенко: Попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины. Фото: Сайт президента Беларуси

Участие Беларуси в переговорах по Донбассу

  • 5 сентября 2014 года в Минске было подписано соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Посол Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов.
  • 11 -12 февраля 2015 года в Минске лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" договорились о комплексе мер по выполнению Минского протокола.
  • В дальнейшем переговоры на высшем уровне в Минске не проходили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что год назад руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил участникам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу встречаться каждую неделю, чтобы ускорить переговорный процесс.

В середине сентября во время поездки президента Украины в Вену канцлер Себастьян Курц намекнул, что Австрия готова принять у себя переговорщиков по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресенье
Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресеньеУкраина
В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой – ему оторвало ногу
В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой – ему оторвало ногуУкраина
Харьков накрыла ледяная буря: фото и видео крупного града
Харьков накрыла ледяная буря: фото и видео крупного градаХарьков
Доллар снова дороже 27 гривен – куда пойдет курс в августе
Доллар снова дороже 27 гривен – куда пойдет курс в августеФинансы
У морившего голодом сына одессита дома оказались забитые под завязку холодильники
У морившего голодом сына одессита дома оказались забитые под завязку холодильникиУкраина
Бабье лето, морозы и ранний снег: какой будет погода осенью
Бабье лето, морозы и ранний снег: какой будет погода осеньюУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять