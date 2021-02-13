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Скандал недели. Олег Ляшко обвинил Максима Степанова в смерти человека (видео)

13 февраля, 05:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Лидер "Радикальной партии" обращался к министру за помощью

В эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в смерти человека.

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Он предоставил аудио сообщение, в котором в январе этого года просил Степанова о помощи с лекарствами для родственника знакомого, который умирает в больнице от коронавируса.

Однако, по словам Степанова, они уже беседовали с ним раньше. Этого человека, о помощи которому просил Олег Ляшко, перевели в другую больницу, где он был в реанимации до 2 февраля.

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"К сожалению 2 февраля мы не смогли спасти человека. Ему была назначена вся терапия, какая только возможна была", – сказал министр здравоохранения.

Напомним, уже на следующей неделе вакцина от коронавируса может быть доставлена в Украину.

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свобода слова коронавирус Олег Ляшко Максим Степанов
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