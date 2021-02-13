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Скандал тижня. Олег Ляшко звинуватив Максима Степанова у смерті людини (відео)

13 лютого, 05:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Лідер "Радикальної партії" звертався до міністра за допомогою

В ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова у смерті людини.

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Він надав аудіо повідомлення, в якому у січні цього року просив Степанова про допомогу з ліками для родича знайомого, який помирає у лікарні від коронавірусу.

Однак за словами Степанова, вони вже мали розмову з ним раніше. Цю людину, про допомогу якій просив Олег Ляшко, перевели в іншу лікарню, де він був у реанімації до 2 лютого.

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"На жаль 2 лютого ми не змогли врятувати людину. Йому була призначена вся терапія, яка тільки можлива була", – сказав міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, вже наступного тижня вакцина від коронавірусу може бути доставлена в Україну.

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свобода слова коронавірус Олег Ляшко Максим Степанов
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