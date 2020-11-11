Сколько новых больных и умерших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

За прошедшие сутки обошлось без рекордов, но статистика все равно печальная

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 11 ноября в Украине подтвердили 10 611 новых случаев заражения коронавирусом (489 808 с начала эпидемии). За вторник умер 191 украинец (8947 с начала эпидемии), а выздоровели 9802 человек (221 459 с начала эпидемии).

В тренде В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Также в Украине обновились зоны карантина.

А тем временем правительство вместе с Минздравом всерьез рассматривает введение карантина выходного дня. Предлагается по субботам и воскресеньям закрывать все учреждения, кроме продовольственных магазинов, аптек и объектов критической инфраструктуры. При этом общественный транспорт останавливать не будут. Соответствующее решении может быть принято на сегодняшнем заседании Кабмина. В свою очередь президент Владимир Зеленский уверен, что такой карантин поможет избежать жесткого локдауна.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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