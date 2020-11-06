Зеленых больше нет: в Украине обновили карантинные зоны

В Украине обновили эпидемическое зонирование в соответствием с распространением коронавирусной инфекции.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в "красную" зону попадают такие областные центры : Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Киев остается в "оранжевой зоне".

Эпидемические уровни устанавливаются с 9 ноября на следующие 14 дней.

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"Красная" зона

– город Казятин и Тывровский район Винницкой области;

– города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Маневицький и Турийский районы Волынской области;

– Царичанский район Днепропетровской области;

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– города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

– города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

– города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

– города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

– Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

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– города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

– Марковский район Луганской области;

В тренде Усиление карантина: закроют ли границу и авиасообщение

– Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

– город Николаев Николаевской области;

– города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

– города Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

– города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

– города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Монастырисский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

– города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

– Великоалександровский район Херсонской области;

– города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

– города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смила, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

– города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

– города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

В "оранжевую" зону попали остальные административно-территориальных единиц Украины.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили 9721 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 440 188 человек.

Кроме того, в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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