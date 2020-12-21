Снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 21 декабря (карта)

Теплее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 21 декабря, ожидается мороз, а в некоторых областях выпадет снег.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -4 до 1 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут от -3 до +2. В Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке и Полтаве выпадет снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от -1 до +4 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от -1 до 1 градуса выше нуля. На всей территории страны будет облачно.

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Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Также напомним, погода на католическое Рождество Христово, 25 декабря, будет далеко не праздничной. Синоптики прогнозируют, что в этот день снега не будет, возможен даже небольшой дождь.

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