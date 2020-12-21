Українська
$ 27,83
34,1
  1. Последние новости Украины

Снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 21 декабря (карта)

21 декабря, 07:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 21 декабря, ожидается мороз, а в некоторых областях выпадет снег.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -4 до 1 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут от -3 до +2. В Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке и Полтаве выпадет снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от -1 до +4 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от -1 до 1 градуса выше нуля. На всей территории страны будет облачно.

Реклама

В тренде
В ПЦУ разъяснили, как храмы планируют работать на Рождество в связи с COVID-19

Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Также напомним, погода на католическое Рождество Христово, 25 декабря, будет далеко не праздничной. Синоптики прогнозируют, что в этот день снега не будет, возможен даже небольшой дождь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода зима регионы снег прогноз синоптики температура воздуха Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделю
Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделюУкраина
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому годуЭкономика
На главной елке Украины во время торжественного открытия загорелась декорация
На главной елке Украины во время торжественного открытия загорелась декорацияДругие новости
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
В Славянске жестоко убили семью из трех человек (фото)
В Славянске жестоко убили семью из трех человек (фото)Украина
НАТО, российская вакцина и безвиз с США: о чем Зеленский говорил с The New York Times
НАТО, российская вакцина и безвиз с США: о чем Зеленский говорил с The New York TimesПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять