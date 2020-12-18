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Готовьтесь лепить снеговиков: какой будет погода на Рождество 7 января

18 декабря, 16:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине будет около 5 градусов мороза

В Украине на Рождество Христово, 7 января, на улицах будет снежно. Ожидается минусовая температура, поэтому в украинцев будет достаточно времени, чтобы насладиться праздничной атмосферой.

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Такие данные опубликовал ресурс Gismeteo.

Синоптики сообщают, что снег появится еще в среду, 6 января, так что на следующий день на улицах уже будет "настоящая" зима.

7 января в Украине ожидается пасмурная погода. Температура будет колебаться от -5 до -3 градусов.

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Готовьтесь лепить снеговиков: какой будет погода на Рождество 7 января

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Напомним, ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы.

Кроме того, мы писали, как гололед парализовал работу транспорта в Полтаве. В областном центре около 80% рейсов отменили.

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Рождество погода снег прогноз погоды синоптик погода в Украине
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