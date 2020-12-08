Спасти ресторанный бизнес: как предприниматели противостоят COVID-19

Пандемия коронавируса "убила" множество заведений общественного питания в Украине. Маленькие кафе и пиццерии не пережили даже первой волны жесткого карантина и закрылись еще весной. Многим пришлось значительно сократить штат сотрудников и искать новые формы ведения бизнеса.

1. Еда на вынос

Практически все рестораны теперь ориентированы на доставку еды. Для этого не только пользуются известными курьерскими службами (Glovo, Raketa), но и создают свои. Так, например, поступили в сети ресторанов PESTO FAMILIY (объединяет 22 заведения). За работу курьера там предлагают зарплату в 15 тыс. грн и бесплатное питание два раза в день. Радиус работы курьера – 2 км.

Свою доставку организовали и в ресторане Gastronom food&wine bar, что на Владимирской. Там разработали брендированные курьерские рюкзаки и доставляют готовые обеды в радиусе 1 км.

2. Бокс для приготовления еды

Еще одной тенденцией развития, а точнее, выживания ресторанного бизнеса в условиях ковида стали так называемые Cooking Boxes. Их автор в Украине – известный столичный ресторатор Дима Борисов. Идея проекта состоит в том, чтобы клиент мог сам приготовить дома ресторанное блюдо из готовых ингредиентов в нужной пропорции и следуя предложенному рецепту.

"Borysov cooking BOX – коробка со всем необходимым для ужина на 2-4 человек. Приготовление с моими подсказками займет у тебя совсем немного времени, но эффект будет потрясающим!" – комментировал Борисов.

Примеру таких боксов последовал также собственник сети пиццерий Mamamia! Олексей Тюрин и не только.

3. Боулы

Боул – это обычная глубокая тарелка с одной стороны, и целый тренд в рестораном бизнесе – с другой. Нужно признать, что появился он до пандемии ковида, но в Украине максимально развился как раз в разгар карантинных ограничений.

Рестораны активно предлагают боулы в своих меню по нескольким причинам. Это готовое и многокомпонентное блюдо, которого достаточно, чтобы хорошо позавтракать либо пообедать. Боулы состоят одновременно из гарнира, салата, могут включать в себя соусы, зелень, дополнительные овощи, орешки. К тому же, боул, опять-таки, легко взять с собой.

Боулы ранее предлагали в основном вегетарианские кафе, но сегодня они есть во многих классических ресторанах.

"Мы сделали боулы одним из акцентов в нашем меню. Это полезно, вкусно и удобно, когда хочешь взять обед на вынос, боулы дают право выбора ингредиентов. Это относительно бюджетная, но в то же время ресторанная еда. Нашим клиентам такой формат пришелся по душе, особенно если нет времени на полноценный ужин с вином и друзьями конкретно в этот день", - комментирует администратор одного из столичных ресторанов Александра Гончарова, отмечая, что боулы действительно можно считать "инструментом противостояния" жестким условиям работы, которые продиктованы ковидом.

4. Безопасность и расстояние

Несмотря на постоянные попытки со стороны чиновников решить проблему распространения ковида именно посредством ограничения работы кафе и ресторанов, последние являются чуть ли не самыми дисциплинированными с точки зрения соблюдения карантинных норм.

В работающих сегодня ресторанах широко расставлены столы, на каждом, как правило, есть антисептик. Поверхности столов дезинфицируют, залы регулярно убирают, проветривают, многие кварцуют, а весь персонал – обязательно носит маски и перчатки. Такого внимания к средствам зашиты и соблюдению дистанции точно не встретишь, например, в общественным транспорте.

"Мы в этом заинтересованы даже больше, чем любой из наших клиентов. Мы заинтересованы работать, комфортно и максимально безопасно", – говорит столичный ресторатор Вячеслав Трунов.

В своем ресторане Gastronom food&wine bar он пошел еще дальше и приобрел несколько HEPA-фильтров. Их используют в самолетах и операционных для очистки воздуха от бактерий, микробов.

"Да, это дополнительная инвестиция, но она, я считаю, более чем оправдана", – поясняет Трунов.

HEPA-фильтр работает как плотное сито, просеивающие воздух, и все бактерии, попадая в него, убиваются озоном.

"Мы стремимся повысить уровень безопасности для наших гостей. Это очень высокотехнологический и качественный продукт, и мы первые в Украине, кто внедряет его в рестораном бизнесе. При наличии этих фильтров и при соблюдении минимальных санитарных норм, мы можем утверждать, что наши гости более защищены от эпидемиологических рисков. Конкретно в стенах нашего заведения", - рассказал Трунов.

А пока ресторанный бизнес изо всех сил пытается удержаться на плаву, в правительстве обсуждают возможность введения очередного локдауна. Вероятнее всего, это может произойти на новогодние праздники, либо уже в январе. И, как пояснил президент Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений, все будет зависеть от показателей заболеваемости ковидом.

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