Сухо будет не везде: чем удивит погода в начале учебного года (карта)

В начале недели на улицах еще будет жарко

Лето в Украине уже практически подошло к концу. Несмотря на это, в начале недели, 31 августа, 1 и 2 сентября еще будет жарко, однако в некоторых областях пройдут дожди и грозы.

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Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 31 августа, на западе страны температура ожидается 26-31 градус, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях пройдут дожди с грозами. На остальной территории будет сухо, а температура составит 30-35 градусов.

В первый день осени, 1 сентября, непогода распространится и на другие западные области: Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Волынскую и Тернопольскую. Там температура воздуха снизится до 23-26 градусов. На остальной территории будет 28-35 градусов.

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В среду, 2 сентября, грозы с дождями доберутся до Хмельницкой и Черновицкой областей. На западе страны температура станет еще ниже – 21-26 градусов, тогда как в других областях синоптики прогнозируют 26-35 градусов и переменную облачность.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, чего ждать от погоды в сентябре. По словам синоптика, еще одного "летнего" месяца в сентябре в стране не будет.

Также мы рассказывали, что в конце августа на запад Украины обрушились дожди. На Волыни из-за мощных ливней затопило три города.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

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Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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