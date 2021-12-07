Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества. Заявление "Медиа Группы Украина"

Представители власти несправедливо пытаются обвинить журналистов в политической ангажированности

Представители власти объявили бойкот телеканалам "Украина" и "Украина 24". / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардепы от "Слуги народа" и Офис Президента заявили, что объявляют бойкот телеканалам "Украина" и "Украина24". Политики отказались ходить на эфиры.

"Медиа Группа Украина" отреагировала на такие действия соответствующим заявлением:



Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права необходимо защищать. Институт свободы слова именно в данный момент нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене.

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Сегодня мы должны прекратить раздор и споры и объединиться для защиты Украины. Телеканалы "Украина" и "Украина 24" всегда работали ради Сильной, Независимой Украины. Они являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил. Во времена исторических испытаний и возможной внешней агрессии со стороны России мы считаем своей миссией оставаться именно такой площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов ради защиты Соборной, Независимой, Демократической Украины. Объединяемся ради защиты нашей Государственности!

Банковая против журналистов