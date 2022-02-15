Телемарафон ко Дню единения – где и во сколько смотреть

На днях президент подписал указ об учреждении нового праздника – Дня единения

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16 февраля в Украине покажут телемарафон ко Дню единения, который будет транслироваться по украинским телеканалам.

Как сообщил глава МКИП Александр Ткаченко, телемарафон покажут с 8 до 10 и с 19 до 22.

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"Все телеканалы фактически будут говорить одной картинкой, мы увидим разных спикеров и государственных власть имущих, лидеров общественного мнения, волонтеров, которые будут говорить на тему единения", – сообщил Ткаченко.

Телемарафон будут транслировать телеканалы "Медиа Группы Украина". Марафон ко Дню единения на канале "Украина 24" будет длиться целый день, также самое важное покажут на канале "Украина".

Также в эфире каналов "Украина" и "Украина 24" оперативно самая актуальная информация о ситуации в Украине.

Кроме того, президент анонсировал создание единой информационной платформы "UAразом" для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии безопасной ситуации. Ресурсы медиа-группы также будут брать активное участие в платформе.

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Мероприятия ко Дню единения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым 16 февраля 2022 года был объявлен Днем единения. Кабмин утвердил список мероприятий: