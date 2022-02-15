Телемарафон до Дня єднання – де та о котрій годині дивитись

Днями президент підписав указ про започаткування нового свята – Дня єднання

/ Фото: Колаж: Сьогодні

16 лютого в Україні покажуть телемарафон до Дня єднання, який транслюватиметься українськими телеканалами

Як повідомив голова МКІП Олександр Ткаченко, телемарафон покажуть з 8 до 10 та з 19 до 22.

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"Всі телеканали фактично говоритимуть однією картинкою, ми побачимо різних спікерів та державних можновладців, лідерів громадської думки, волонтерів, які говоритимуть на тему єднання", – повідомив Ткаченко.

Телемарафон транслюватимуть телеканали "Медіа Групи Україна". Марафон до Дня єднання на каналі "Україна 24" триватиме цілий день, також найважливіше покажуть на каналі "Україна"

Крім того в ефірі каналів "Україна" та "Україна 24" оперативно найактуальніша інформація про ситуацію в Україні.

Також президент анонсував створення єдиної інформаційної платформи "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення щодо реального стану безпекової ситуації. Ресурси медіа-групи братимуть активну участь у платформі.

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Заходи до Дня єднання

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким 16 лютого 2022 року було оголошенено Днем єднання. Кабмін затвердив перелік заходів: