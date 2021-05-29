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Тело погибшей в Турции одесситки доставят в Украину на следующей неделе

29 мая, 20:48

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Брат погибшей рассказал "Сегодня", что пока продолжаются процедуры, а окончательная причина смерти устанавливается

Тело погибшей в Турции альпинистки-одесситки в Украину доставят в середине следующей недели. Об этом новостям "Сегодня" эксклюзивно рассказал ее брат, который сейчас находится в Турции.

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42-летнюю Яну Кривошею в турецких горах нашли во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии. Альпинистку с начала мая искали разные команды спасателей, как местные, так и украинские.

"Были ожидания. Новость довольно тяжелая. Неожиданная. Ориентировочно в понедельник-вторник турки должны все закончить. Отдать ее нам. И в течение суток контора перевезет ее, оформит. В среду она будет в Одессе. Пока не знаем, но похороны, наверное, будут в Одессе", – рассказал по телефону брат погибшей Вячеслав Кривошея.

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Тело погибшей в Турции одесситки доставят в Украину на следующей неделе

Как сообщалось, с родными раз она общалась на Пасху. Поздравила маму с праздниками и сообщила, что уже на вершине. С тех пор связь оборвалась. Тело Яны в данный момент на экспертизе для установления точных причин смерти. Предполагают, что она погибла, упав с отвесных скал.

Видео: Сегодня

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