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Тест: могли ли вы переболеть COVID-19 и не заметить

3 декабря, 13:59

Виталий Андроник Виталий Андроник

Пройдите тест и узнайте, какова вероятность того, что вы "на ногах" перенесли коронавирус

Симптомы COVID-19 настолько разнообразны, что могут варьироваться от легкого недуга до тяжелой пневмонии. А ограниченное тестирование в Украине означает, что количество тех, кто заразился коронавирусом, намного выше официальной статистики.

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Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить?

В начале пандемии исследования показывали, что число бессимптомных инфицированных может достигать 81%.

Новые данные показывают: 40% зараженных имеют легкие симптомы или их вообще нет, 40% – умеренные симптомы и не тяжелую пневмонию, 15% – серьезные заболевания, включая тяжелую пневмонию и 5% – осложнения, опасные для жизни.

Поехали!
1/10

Вы контактировали с человеком, у которого подтвердили коронавирус?

Да
Нет
2/10

Переносили ли вы простуду, не обращаясь к врачу в этом году?

Да
Нет
3/10

Вы работаете дистанционно или ездите каждый день на работу?

Работаю дистанционно
Каждый день езжу на работу
Несколько дней работаю из офиса, несколько – дистанционно
4/10

Теряли ли вы обоняние и вкус на какое-то время?

Да, такое было
Нет
5/10

Вы не упускаете возможности пойти ресторан или бар?

Довольно часто бываю
Нет, не посещал (-а) за время пандемии
Иногда бываю, но не часто
6/10

А как на счет клубов?

Иногда бываю, но не часто
Нет, не посещал (-а) за время пандемии
Довольно часто бываю
7/10

Как часто Вы посещаете церковь?

На Пасху и Вербное воскресенье
В День Господний – каждое воскресенье
В детстве... Когда меня крестили.
Не помню. Очень давно
8/10

Вы часто меняете маску?

Не меняю маску с марта
Меняю маску примерно раз в месяц
Меняю маску каждый день
Меняю маску каждые три часа, если долго нахожусь в людных местах
9/10

А как Вы носите маску?

Чтобы закрывала рот.
Опускаю на подбородок, чтобы было удобно говорить и свободно дышать
Надеваю так, чтобы закрывала нос и рот
10/10

Как вы вообще относитесь к коронавирусу ?

Вирус сделали в лаборатории на заказ мирового правительства, чтобы сократить число населения
SARS-CoV-2 – новый коронавирус, который еще малоисследован. Мы не можем относиться к нему легкомысленно
Этот вирус – обычный грипп. Панику сеют СМИ, производители масок и антисептиков, чтобы зарабатывать на простых людях

В тренде
Локдауна на Новый год может и не быть. СМИ узнали о новом плане Кабмина

Человек может быть инфицированным, но не болеть. То есть вирус может быть в организме, но зараженный чувствует себя обычно – симптомов нет.

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Подробнее читайте в материале о том, какие существуют признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметили.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тест симптомы коронавирус

Источник: Сегодня

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