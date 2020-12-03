Тест: могли ли вы переболеть COVID-19 и не заметить

Пройдите тест и узнайте, какова вероятность того, что вы "на ногах" перенесли коронавирус

Симптомы COVID-19 настолько разнообразны, что могут варьироваться от легкого недуга до тяжелой пневмонии. А ограниченное тестирование в Украине означает, что количество тех, кто заразился коронавирусом, намного выше официальной статистики.

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Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить? В начале пандемии исследования показывали, что число бессимптомных инфицированных может достигать 81%. Новые данные показывают: 40% зараженных имеют легкие симптомы или их вообще нет, 40% – умеренные симптомы и не тяжелую пневмонию, 15% – серьезные заболевания, включая тяжелую пневмонию и 5% – осложнения, опасные для жизни. Поехали! 1/10 Вы контактировали с человеком, у которого подтвердили коронавирус? Да Нет 2/10 Переносили ли вы простуду, не обращаясь к врачу в этом году? Да Нет 3/10 Вы работаете дистанционно или ездите каждый день на работу? Работаю дистанционно Каждый день езжу на работу Несколько дней работаю из офиса, несколько – дистанционно 4/10 Теряли ли вы обоняние и вкус на какое-то время? Да, такое было Нет 5/10 Вы не упускаете возможности пойти ресторан или бар? Довольно часто бываю Нет, не посещал (-а) за время пандемии Иногда бываю, но не часто 6/10 А как на счет клубов? Иногда бываю, но не часто Нет, не посещал (-а) за время пандемии Довольно часто бываю 7/10 Как часто Вы посещаете церковь? На Пасху и Вербное воскресенье В День Господний – каждое воскресенье В детстве... Когда меня крестили. Не помню. Очень давно 8/10 Вы часто меняете маску? Не меняю маску с марта Меняю маску примерно раз в месяц Меняю маску каждый день Меняю маску каждые три часа, если долго нахожусь в людных местах 9/10 А как Вы носите маску? Чтобы закрывала рот. Опускаю на подбородок, чтобы было удобно говорить и свободно дышать Надеваю так, чтобы закрывала нос и рот 10/10 Как вы вообще относитесь к коронавирусу ? Вирус сделали в лаборатории на заказ мирового правительства, чтобы сократить число населения SARS-CoV-2 – новый коронавирус, который еще малоисследован. Мы не можем относиться к нему легкомысленно Этот вирус – обычный грипп. Панику сеют СМИ, производители масок и антисептиков, чтобы зарабатывать на простых людях

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Человек может быть инфицированным, но не болеть. То есть вирус может быть в организме, но зараженный чувствует себя обычно – симптомов нет.

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Подробнее читайте в материале о том, какие существуют признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметили.

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