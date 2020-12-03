Тест: могли ли вы переболеть COVID-19 и не заметить

Симптомы COVID-19 настолько разнообразны, что могут варьироваться от легкого недуга до тяжелой пневмонии. А ограниченное тестирование в Украине означает, что количество тех, кто заразился коронавирусом, намного выше официальной статистики.
Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить?
В начале пандемии исследования показывали, что число бессимптомных инфицированных может достигать 81%.
Новые данные показывают: 40% зараженных имеют легкие симптомы или их вообще нет, 40% – умеренные симптомы и не тяжелую пневмонию, 15% – серьезные заболевания, включая тяжелую пневмонию и 5% – осложнения, опасные для жизни.
Вы контактировали с человеком, у которого подтвердили коронавирус?
Переносили ли вы простуду, не обращаясь к врачу в этом году?
Вы работаете дистанционно или ездите каждый день на работу?
Теряли ли вы обоняние и вкус на какое-то время?
Вы не упускаете возможности пойти ресторан или бар?
А как на счет клубов?
Как часто Вы посещаете церковь?
Вы часто меняете маску?
А как Вы носите маску?
Как вы вообще относитесь к коронавирусу ?
Человек может быть инфицированным, но не болеть. То есть вирус может быть в организме, но зараженный чувствует себя обычно – симптомов нет.
Подробнее читайте в материале о том, какие существуют признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметили.
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