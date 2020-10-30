"Украина 24" стал доступен на международной платформе Feedс.com

С сентября 2020 года подписчики одной из крупнейших грузинских новостных платформ Feedс.com могут смотреть информационный канал "Медиа Группы Украина" – "Украина 24". Теперь ежемесячно более 2-х миллионов уникальных пользователей сервиса и около 700 тыс. активных подписчиков из Грузии, Азербайджана, Армении и Украины 24/7 получают актуальную и проверенную информацию при помощи технологий нового поколения. Канал "Украина 24" стал доступен в смартфоне и веб-браузерах. Более того, у каждого подписчика на инновационный бесплатный сервис Feedс.com есть возможность оставлять комментарии, вступать в обсуждения и даже самому становиться автором статей, доступных для миллионов.

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Feedc.com – медиаплатформа, включающая в себя веб-сервис и приложение для смартфонов и планшетов, где пользователи сами могут стать частью событий. Абоненты могут писать полноценные статьи, создавать блоги и уникальный контент, обмениваться мнениями. Это инновационный метод потребления и создания новостей, международный обмен опытом и возможность смотреть и обсуждать главные информационные телеканалы в уже принятом обществом мире цифровых технологий.

Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции каналов и медиаплатформ:

"Благодаря сотрудничеству с Feedс.com мы вступаем в эру нового потребления информационного контента. В одном месте в удобном формате приложения на телефоне можно смотреть новости страны, обсуждать аналитические проекты и делиться мнением. Для "Украины 24" – это новый уровень дистрибуции, расширение покрытия и переход в диджитал. "Украина 24" стал не только главным информационным каналом страны, но и наиболее технологичным".

Юрий Сугак, главный редактор "Новостной Группы Украина":

"Мы рады быть первым и эксклюзивным украинским поставщиком качественного новостного контента для пользователей платформы. Сотрудничество с Feedс.com – стратегически сильное партнерство, важное для глобальной информационной повестки. Выход нашего канала на международный рынок позволит зрителям в других странах получить доступ к честным украинским новостям. Канал "Украина 24" делает шаг вперед, расширяя свое географическое поле вещания, чему очень рада наша сплоченная команда. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом".

Николас Кварацкелия, директор Feedс.com:

"Партнерство между Feedc и "Медиа Группой Украина" является примером нашей общей цели – предоставить людям актуальную информацию и облегчить процесс распространения контента. Этот союз отражает наше желание объединить цифровые знания с медийным опытом, чтобы создать открытый поток информации в Украине. Я уверен, что это партнерство послужит прочной основой для будущих совместных усилий".

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"Украина 24" – общенациональный информационный телеканал в формате HD. В проекте приняли участие лучшие специалисты информационной платформы "Сегодня" и телеканала "Украина". Команда имеет опыт масштабного освещения политических, экономических, спортивных и развлекательных событий. Это позволяет создавать для зрителя яркий и содержательный продукт. В центре эфиров также авторские программы известных ведущих и журналистов: Евгения Киселева, Василия Голованова, Тиграна Мартиросяна и Виолетты Логуновой. В социально-важных программах известные и влиятельные гости обсуждают природу, контекст и последствия ключевых событий общественно-политической повестки дня страны. За полгода с момента запуска телеканал показал самые высокие темпы роста показателей среди конкурентов и продолжает стремится к лидерству в медиа пространстве среди информационных каналов страны.

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал общего интереса "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", "Новостную Группу Украина", мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу ООО "Медиа Группа Украина": press@mgukraine.com.

Feedс.com – веб-сервис, приложение для смартфонов и планшетов. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу Feedc LLC: press@feedc.com. Многофункциональный бизнес-холдинг CBS Group LLC. За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу CBS Group: info@cbsgroup.ge или посетите сайт cbsgroup.ge.

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