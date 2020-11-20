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Украина не готова принять вакцину от COVID-19? Степанов опроверг слухи

20 ноября, 11:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине есть необходимые холодильные камеры, где вакцину можно хранить при температуре -70

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи о проблеме с перевозкой и хранением вакцины. В Украине есть условия сохранения вакцины в необходимой температуре. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, в Украине есть необходимые холодильные камеры, где вакцину можно хранить при температуре -70.

"Сейчас много говорят о различных сообщениях, в том числе от кампании, по холодовой цепи у вакцины, условий сохранения этой вакцины. И потом различные эксперты начинают говорить, что Украина к чему-то не готова. Это не так, Украина готова. В том числе, у нас есть холодильные установки, которые смогут хранить вакцину даже при температуре, если так и будет, до -70 градусов, и мы готовы к любому развитию событий. Но давайте дождемся уже регистрации вакцины, и тогда в состоянии будем говорить более конкретно, когда именно будет поставлена вакцина в Украину", – сказал Степанов.

Как мы уже писали, международный эксперт в сфере охраны здоровья и эпидемиологии Михаил Фаворов в эфире телеканала "Украина 24" рассказывал, что вакцина компании Pfizer сделана с большими ограничениями. Для ее использования нужно все – от хранения до конечного потребителя – держать при -70. Он не уверен, что в Украине есть столько холодильников с такой температурой. Читайте подробней, в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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