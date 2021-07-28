Украина отправит Литве колючую проволоку из-за "миграционного террора" Лукашенко

Литовские военные монтируют стену из колючей проволоки. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Украина передаст Литве колючую проволоку в связи с усилением ее границы с Беларусью, поскольку Минск устроил этой стране "миграционный террор".

Реклама

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, соответствующее решение о предоставлении такой гуманитарной помощи было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Не помню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде... колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи. Литва сейчас столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Александр Лукашенко решил "отомстить" Литве за жесткую позицию в отношении себя, провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси", – написал Кулеба.

Министр рассказал, что с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов, что в 35 раз превышает прошлогодний показатель. В связи с этим Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки.

Реклама

"Конкретные объемы прорабатываем сейчас по дипломатическим каналам с литовской стороной, потому что есть технические нюансы. Символично, что это произошло именно в первую годовщину основания Люблинского треугольника. Мы с Литвой союзники и друзья не на словах, а в реальных делах. Мы всегда будем стоять рядом друг с другом в успехах и сложных ситуациях", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Литва уже предостерегла своих граждан от поездок в Беларусь. МИД обратился к гражданам из-за инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске.