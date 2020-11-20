Украина передала список из 11 человек для обмена пленными – Кравчук

Украина передала список из 11 человек для обмена пленными до конца года.

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Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил в интервью "Громадському".

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие", — пояснил Кравчук.

По его словам, сейчас российская сторона никаких шагов навстречу не делает и блокирует процесс обмена пленными.

Ранее пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Алексей Арестович заявлял, что до 24 декабря может состояться обмен удерживаемыми Украиной, Россией и боевиками Донбасса лицами в количестве от 90 до 250 человек, но точное число пока назвать сложно из-за отсутствия списка от российской стороны.

Напомним, что последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля на КПВВ "Майорск" под Горловкой. В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам).

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