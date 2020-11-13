Украина получит 8 млн доз вакцин от коронавируса – Радуцкий

В правительстве 26 млн гривен заложены на закупку китайской вакцины Sinovac от коронавируса. Украина получит 8 млн доз вакцин.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат партии "Слуга народа" и председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Количество доз вакцины, которое будет предназначено Украины, составляет 20% от численности населения. Если у нас население примерно 40 млн, то 8 млн доз у нас будет как только вакцина появится в продаже. Первая партия (3% населения) будет поставлена в Украина", – заявил Радуцкий.

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