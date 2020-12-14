Українська
$ 27,97
33,89
  1. Последние новости Украины

Украинцы не могут оформить карантинные 8000 грн: что произошло

14 декабря, 14:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сотни тысяч украинцев одновременно зашли в приложение, и система не выдержала

С сегодняшнего дня начался прием заявок на получение карантинных 8000 гривен и в первый же день платформа "Дія" дала сбой от одновременного огромного количества пользователей.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в "Дії". Имеем рекордное количество пользователей", – говорится в сообщении.

В Министерстве посоветовали пользователей приложения немного подождать, если сразу не удается оформить заявку на финансовую помощь.

"Причина в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в "Дії", – заявили в ведомстве и предупредили, чтобы не передавали свои данные третьим лицам.

Реклама

В сети пользователи пишут:

В тренде
Оттепель до +7, ледяной дождь и снег: в Украине снова меняется погода

"Не удается получить доступ к сайту. Сайт diia.gov.ua неожиданно разорвал соединение…".

"Зарегистрировался на сайте, дошел до ссылки на получение "помощи", а ссылка не открывается, пишет "сервис недоступен".

"Я обновила "Дію", но услуга пишет, что у меня все еще в разработке".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Минцифры уже обещало миллион гривен за взлом приложения "Дія", чтобы проверить, есть ли в нем слабые стороны.

Реклама

Смотрите видео, как оформить карантинную помощь:

Видео: Минцифры

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сбой Дія Минцифра

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Не буду выполнять заказ на свой внешний вид": Зеленская ответила на критику хейтеровУкраина
Ледяной апокалипсис продолжится: прогноз погоды на завтра
Ледяной апокалипсис продолжится: прогноз погоды на завтраУкраина
Доллар устойчиво дешевеет: упадет ли курс ниже 28 гривен
Доллар устойчиво дешевеет: упадет ли курс ниже 28 гривенФинансы
Коронавирус, итоги недели: повторные случаи заражения и обещания
Коронавирус, итоги недели: повторные случаи заражения и обещания "тяжелой зимы"Украина
ЗАЗ получил евростандарт своих автобусов и сможет поставлять их в ЕС
ЗАЗ получил евростандарт своих автобусов и сможет поставлять их в ЕСУкраина
"Письма счастья"-2021: камер станет в 10 раз больше и ловить будут не только за скоростьАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять