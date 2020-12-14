Украинцы не могут оформить карантинные 8000 грн: что произошло

Сотни тысяч украинцев одновременно зашли в приложение, и система не выдержала

С сегодняшнего дня начался прием заявок на получение карантинных 8000 гривен и в первый же день платформа "Дія" дала сбой от одновременного огромного количества пользователей.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в "Дії". Имеем рекордное количество пользователей", – говорится в сообщении.

В Министерстве посоветовали пользователей приложения немного подождать, если сразу не удается оформить заявку на финансовую помощь.

"Причина в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в "Дії", – заявили в ведомстве и предупредили, чтобы не передавали свои данные третьим лицам.

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В сети пользователи пишут:

"Не удается получить доступ к сайту. Сайт diia.gov.ua неожиданно разорвал соединение…".

"Зарегистрировался на сайте, дошел до ссылки на получение "помощи", а ссылка не открывается, пишет "сервис недоступен".

"Я обновила "Дію", но услуга пишет, что у меня все еще в разработке".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Минцифры уже обещало миллион гривен за взлом приложения "Дія", чтобы проверить, есть ли в нем слабые стороны.

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Смотрите видео, как оформить карантинную помощь:

Видео: Минцифры

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