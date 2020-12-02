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Минцифры заплатит миллион за взлом приложения "Дія"

2 декабря, 14:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Хакеры со всего мира могут честно неплохо заработать, если найдут уязвимость в украинском приложении

Министерство цифровой трансформации запускает "багбаунти", в рамках которого хакерам готовы заплатить за взлом приложения "Дія". Это своего рода тест системы на уязвимость.

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Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Михаил Федоров, передает пресс-служба Минцифры.

По его словам, "багбаунти" мобильного приложения "Дія" стартует с 8 декабря, а призовой фонд составит 1 миллион гривен.

"В течение недели, с 8 по 15 декабря, "белые" хакеры со всего мира смогут ломать копию "Дії" и искать уязвимости. Призовой фонд – 1 млн грн (35 тыс. долларов). Условия просты: если хакер находит уязвимость (баг) – получает вознаграждение", – сказал Федоров.

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Вознаграждение будет разделено по нескольким категориям сложности уязвимости:

  • первый уровень сложности – до 3,5 тыс. долл.;
  • второй – до 1,2 тыс. долл.;
  • третий – до 600 долл.;
  • четвертый – до 250.
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Напомним, часть данных, которые вносятся в приложение "Дія", есть в открытом доступе.

Также мы писали о том, что Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов.

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хакеры взлом приложение Михаил Федоров Дія Минцифра

Источник: Сегодня

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