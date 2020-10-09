За взлом приложения "Дія" заплатят премию – Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что за взлом приложения "Дія" готовы заплатить премию.

Реклама

Об этом в эфире Свобода слова Савика Шустера рассказал вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Есть такая мировая практика, которая называется баг-баунти. Я обещал это сделать и запустить. Мы с ноября месяца запускаем биг-баунти, запускаем хакеров, делаем копию "Дії" и даем возможность ее сломать. Это не публичное мероприятие, но мы приглашаем всех. Очень много аудитов прошли, но это цивилизованный подход, когда делается такое мероприятие", – сказал Федоров.

В тренде Кабмин одобрил безвиз Украины с экзотическим государством

Новость дополняется...

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама