Украинка попала в список 100 женщин года по версии BBC: кто она

Источник: Flurosat

Британский телеканал BBC представил рейтинг 100 женщин года. Среди них оказалась и украинка Анастасия Волкова.

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Соответствующий список опубликовали на сайте BBC.

В целом всех участниц рейтинга распределили по четырем категориям: знание, лидерство, креативность и идентичность.

Представительница Украины попала в первую категорию: в ней представлены женщины, которые занимают различные менеджерские должности, а также ученые, врачи, учителя и активисты.

Анастасия Волкова – основательница и исполнительный директор стартапа Flurosat. Компания предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в 15 странах мира.

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В частности, система от Flurosat способна анализировать состояние урожая, собирать информацию со спутников, давать рекомендации по уходу за полями.

К примеру, пользователь может получить подсказки и советы, как поливать урожай, использовать удобрения и тому подобное.

Сама Волкова получила образование в Киевском авиационном университете. А магистерское отделение окончила в Варшаве. В 2015 году девушка переехала в Австралию, где защитила докторскую диссертацию.

/ Фото: Facebook

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Как сообщалось ранее, Киев попал в десятку наиболее подешевевших городов для жизни. Украинская столица потеряла 15 позиций.

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