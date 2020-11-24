Украинка попала в список 100 женщин года по версии BBC: кто она

Британский телеканал BBC представил рейтинг 100 женщин года. Среди них оказалась и украинка Анастасия Волкова.
Соответствующий список опубликовали на сайте BBC.
В целом всех участниц рейтинга распределили по четырем категориям: знание, лидерство, креативность и идентичность.
Представительница Украины попала в первую категорию: в ней представлены женщины, которые занимают различные менеджерские должности, а также ученые, врачи, учителя и активисты.
Анастасия Волкова – основательница и исполнительный директор стартапа Flurosat. Компания предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в 15 странах мира.
В частности, система от Flurosat способна анализировать состояние урожая, собирать информацию со спутников, давать рекомендации по уходу за полями.
К примеру, пользователь может получить подсказки и советы, как поливать урожай, использовать удобрения и тому подобное.
Сама Волкова получила образование в Киевском авиационном университете. А магистерское отделение окончила в Варшаве. В 2015 году девушка переехала в Австралию, где защитила докторскую диссертацию.
Как сообщалось ранее, Киев попал в десятку наиболее подешевевших городов для жизни. Украинская столица потеряла 15 позиций.
Также мы публиковали ТОП-100 инновационных изделий 2020по версии TIME.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк