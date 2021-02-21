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Украинка создает реалистичные торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)

21 февраля, 16:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кристина Дольник – не профессиональный кондитер

Украинская кондитер Кристина Дольник привлекла внимание западных медиа своими тортами с невероятно реалистичным 3D-декором.

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Женщина – не профессиональный кондитер, она не получала никакого образования по этой специальности и не проходила формального обучения кондитерскому искусству, говорится в видео Reuters.

Видео: facebook.com/ReutersUK

Кристина живет в Киеве. Она увлекается созданием уникальных тортов с 2015 года. Поворотным стал момент, когда сестра Кристины попросила ее испечь и украсить свадебный торт.

"Я и сейчас не воспринимаю это как бизнес", – признается Кристина.

Кристина Дольник. Фото: facebook.com/dolnyk.art.cake
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Кристина Дольник. Фото: facebook.com/dolnyk.art.cake

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Она говорит, что ее любимый аспект работы заключается в том, что каждый заказ выполняется индивидуально. А потому Дольник не видит смысла ставить работу на поток. Кондитер отмечает, что запросов и так больше, чем она способна сделать тортов за всю свою жизнь.

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Сейчас в ее расписании – очередь до конца 2022 года.

Свои работы Кристина показывает в социальных сетях. Последний выполненный заказ – торт, изображающий главного героя саги "Ведьмак" – Геральта из Ривии:

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Фото: facebook.com/dolnyk.art.cake

Фото: facebook.com/dolnyk.art.cake

Напомним, ранее мы показывали, как британка создала съедобную копию целой деревни.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Украине набирает популярность новая кулинарная мода. Кондитеры уже делают сладости из акации, роз, фиалок и даже одуванчиков.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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