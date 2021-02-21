Русский
$ 27,85
33,65
  1. Новини України

Українка створює реалістичні 3D-торти. Вона прославилася в британських ЗМІ (відео)

21 лютого, 16:54

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Крістіна Дольник – непрофесійна кондитер

Українська кондитерка Крістіна Дольник привернула увагу західних медіа своїми тортами з неймовірно реалістичним 3D-декором.

Реклама

Жінка не професійний кондитер, вона не отримувала ніякої освіти за цим фахом і не проходила формального навчання кондитерського мистецтва, йдеться в відео Reuters.

Відео: facebook.com/ReutersUK

Крістіна живе в Києві. Вона захоплюється створенням унікальних тортів з 2015 року. Поворотним став момент, коли сестра Крістіни попросила її спекти і прикрасити весільний торт.

"Я і тепер не сприймаю це як бізнес", – зізнається Крістіна.

Крістіна Дольник. Фото: facebook.com/dolnyk.art.cake
Реклама

Крістіна Дольник. Фото: facebook.com/dolnyk.art.cake

Читайте також: Кондитера заарештували за продаж кексів у вигляді чоловічих геніталій (фото)

Вона каже, що її улюблений аспект роботи полягає в тому, що кожне замовлення виконується індивідуально. А тому Дольник не бачить сенсу ставити роботу на потік. Кондитерка зазначає, що запитів і так більше, ніж вона здатна зробити за все своє життя.

В тренді
"П'яна" їзда: космічні штрафи або все ж позбавлення прав? (влог, рос.)

Нині в її розкладі черга до кінця 2022 року.

Свої роботи Крістіна показує в соціальних мережах. Останнє виконане замовлення – торт, що зображає головного героя саги "Відьмак" – Геральта з Ривії:

Реклама

Нагадаємо, раніше ми показували, як британка створила їстівну копію цілого села.

Також новини "Сьогодні" повідомляли, що в Україні набирає популярність нова кулінарна мода. Кондитери вже роблять солодощі з акації, троянд, фіалок і навіть кульбаб.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бізнес торт солодощі українки кондитери
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Трамвайний дрифт" в Харкові: вагони зійшли з рейок, зносили стовпи й дерева (фото)Україна
Україна ввела санкції проти мережі
Україна ввела санкції проти мережі "Спортмастер"Економіка
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний список
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний списокВлада
Гривня починає дешевшати. Чому долар почав зростати і чи надовго це?
Гривня починає дешевшати. Чому долар почав зростати і чи надовго це?Фінанси
Долар дешевшає: чи чекати навесні курс нижче 27 гривень, як було рік тому
Долар дешевшає: чи чекати навесні курс нижче 27 гривень, як було рік томуЕкономіка
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків "ДНР" – соцмережіУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти