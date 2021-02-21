Українка створює реалістичні 3D-торти. Вона прославилася в британських ЗМІ (відео)

Українська кондитерка Крістіна Дольник привернула увагу західних медіа своїми тортами з неймовірно реалістичним 3D-декором.

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Жінка не професійний кондитер, вона не отримувала ніякої освіти за цим фахом і не проходила формального навчання кондитерського мистецтва, йдеться в відео Reuters.

Відео: facebook.com/ReutersUK

Крістіна живе в Києві. Вона захоплюється створенням унікальних тортів з 2015 року. Поворотним став момент, коли сестра Крістіни попросила її спекти і прикрасити весільний торт.

"Я і тепер не сприймаю це як бізнес", – зізнається Крістіна.

Реклама Крістіна Дольник. Фото: facebook.com/dolnyk.art.cake

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Вона каже, що її улюблений аспект роботи полягає в тому, що кожне замовлення виконується індивідуально. А тому Дольник не бачить сенсу ставити роботу на потік. Кондитерка зазначає, що запитів і так більше, ніж вона здатна зробити за все своє життя.

Нині в її розкладі черга до кінця 2022 року.

Свої роботи Крістіна показує в соціальних мережах. Останнє виконане замовлення – торт, що зображає головного героя саги "Відьмак" – Геральта з Ривії:

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Нагадаємо, раніше ми показували, як британка створила їстівну копію цілого села.

Також новини "Сьогодні" повідомляли, що в Україні набирає популярність нова кулінарна мода. Кондитери вже роблять солодощі з акації, троянд, фіалок і навіть кульбаб.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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