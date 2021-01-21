Уснувший на инаугурации Байдена сенатор стал мемом для украинского ЦИКа

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена сопровождалась курьезом – 79-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс откровенно скучал во время торжественной церемонии, и некоторым комментаторам даже показалось, что он уснул.

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Кое-кого заинтересовали варежки Сандерса. Как оказалось, еще два года назад они были связаны учительницей Джен Эллис из переработанных свитеров и утеплены волокном из переработанных пластиковых бутылок. Преподавательница была весьма удивлена, что сенатор стал использовать их во время предвыборной кампании.

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Изображение "спящего" сенатора также стало благодатной темой для создания мемов. Даже украинский Центризбирком на своей странице в Facebook использовал образ Сандерса, органично вписав его в отечественные реалии, сделав "участником" выборов в Новгород-Северском на Черниговщине и Броварах под Киевом.

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Напомним о других курьезах, происходивших время инаугураций президентов США – убийствах, пожарах и знамениях.

Также сообщалось, что Джо Байден присягнул на верность американскому народу. За церемонией инаугурации следил чуть ли не весь мир. Как все происходило – смотрите в материале "Сегодня".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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