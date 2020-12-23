В четверг погода удивит: от -10 до +10, а снег будет превращаться в дождь

В Украину вернулись дожди, снег и морозы. Завтра осадки ожидаются в большинстве областей, а температура удивит: на востоке до -10, на западе – до +10.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, завтра в Украину придут очередные атмосферные фронты с запада и северо-запада Европы, которые и принесут осадки. Однако надвигающееся потепление будет превращать снег в дождь. Возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Осадки, преимущественно дождь, ожидаются завтра на западе, севере, юге Украины, а также в западных районах центральной части. На восток страны осадки не дойдут, лишь в Харьковской области в четверг возможен снег.
Завтра в Украине будет наблюдаться усиление южного ветра до штормовых значений.
Температура воздуха на востоке ночью до 4-10 градусов мороза, днем будет 1-4 ниже нуля.
В Днепропетровской, Полтавской Сумской и Запорожской областях в течение дня от 2 мороза до 2 тепла. А на остальной территории Украины уже днем ощутимо потеплеет до 1-6 градусов.
На юге днем 4-8 градусов тепла, а на западе запахнет весной – 5-10 градусов.
В Киеве в четверг ночью и утром осадки временно ослабнут и прекратятся, а во второй половине дня северный циклон Greta (карта) принесет дождь и порывистый некомфортный ветер. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться около 2-3 градусов тепла.
Как мы уже писали, сегодня Киев заметает снегом. В столице уже работает 71 бригада из ручной уборки – 480 работников.
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