Українська
$ 28,25
34,57
  1. Последние новости Украины

В четверг погода удивит: от -10 до +10, а снег будет превращаться в дождь

23 декабря, 12:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мокро завтра будет почти во всех областях, местами штормовое предупреждение

В Украину вернулись дожди, снег и морозы. Завтра осадки ожидаются в большинстве областей, а температура удивит: на востоке до -10, на западе – до +10.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украину придут очередные атмосферные фронты с запада и северо-запада Европы, которые и принесут осадки. Однако надвигающееся потепление будет превращать снег в дождь. Возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

/ Фото: Сегодня

Реклама

Осадки, преимущественно дождь, ожидаются завтра на западе, севере, юге Украины, а также в западных районах центральной части. На восток страны осадки не дойдут, лишь в Харьковской области в четверг возможен снег.

Завтра в Украине будет наблюдаться усиление южного ветра до штормовых значений.

В тренде
В четверг погода удивит: от -10 до +10, а снег будет превращаться в дождь

Температура воздуха на востоке ночью до 4-10 градусов мороза, днем ​​будет 1-4 ниже нуля.

В Днепропетровской, Полтавской Сумской и Запорожской областях в течение дня от 2 мороза до 2 тепла. А на остальной территории Украины уже днем ​​ощутимо потеплеет до 1-6 градусов.

На юге днем ​​4-8 градусов тепла, а на западе запахнет весной – 5-10 градусов.

Реклама

В Киеве в четверг ночью и утром осадки временно ослабнут и прекратятся, а во второй половине дня северный циклон Greta (карта) принесет дождь и порывистый некомфортный ветер. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться около 2-3 градусов тепла.

Как мы уже писали, сегодня Киев заметает снегом. В столице уже работает 71 бригада из ручной уборки – 480 работников.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь снег прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар в Украине перевалил за психологическую отметку
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметкуФинансы
Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дожди
Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дождиУкраина
Танцы курсанток под
Танцы курсанток под "Вороваек": харьковский ВУЗ проведет расследованиеХарьков
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?Политика
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском соборе
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском собореУкраина
Топливный рынок: когда прекратится подорожание бензина и дизеля
Топливный рынок: когда прекратится подорожание бензина и дизеляЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять