Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Харькове школьников отправляют на каникулы на неделю раньше

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 октября, 14:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Школьники будут отдыхать почти три недели, так как перед каникулами будут длинные праздничные выходные
Каникулы в школах Харькова начнутся на неделю раньше.
Каникулы в школах Харькова начнутся на неделю раньше. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове школы уйдут на осенние каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. При этом отдыхать будут почти три недели.

Об этом сообщает местное издание "Объектив".

Реклама

Согласно рекомендациям Минобразования, осенние каникулы запланированы на период с 25 по 31 октября.

В школах Харькова родителям уже сообщают о том, что каникулы продлятся с 18 октября до 2 ноября. Это значит, что фактически последний учебный день перед длинными каникулами будет 13 октября, так как 14-17 октября в Украине четыре дня выходных.

Почему каникулы начнутся раньше?

Решение о переносе каникул принимала областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Реклама

"Мы приняли одно из ответственных решений, которое, я надеюсь, даст смягчение ситуации вокруг распространения болезни (коронавируса, – ред.). А именно – введем школьные каникулы на территории Харьковской области с 18 октября. Чтобы после праздников, которые будут на следующей неделе (а это 4 дня) – каникулы позволили на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", – пояснил зам главы ОГА Михаил Черняк.

На каникулы уйдет не только Харьков, но и вся область.

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбина

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

90 079

заболело за неделю в Украине

+39%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять