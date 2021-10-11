В Харькове школьников отправляют на каникулы на неделю раньше

Школьники будут отдыхать почти три недели, так как перед каникулами будут длинные праздничные выходные

Каникулы в школах Харькова начнутся на неделю раньше. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове школы уйдут на осенние каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. При этом отдыхать будут почти три недели.

Об этом сообщает местное издание "Объектив".

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Согласно рекомендациям Минобразования, осенние каникулы запланированы на период с 25 по 31 октября.

В школах Харькова родителям уже сообщают о том, что каникулы продлятся с 18 октября до 2 ноября. Это значит, что фактически последний учебный день перед длинными каникулами будет 13 октября, так как 14-17 октября в Украине четыре дня выходных.

Почему каникулы начнутся раньше?

Решение о переносе каникул принимала областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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"Мы приняли одно из ответственных решений, которое, я надеюсь, даст смягчение ситуации вокруг распространения болезни (коронавируса, – ред.). А именно – введем школьные каникулы на территории Харьковской области с 18 октября. Чтобы после праздников, которые будут на следующей неделе (а это 4 дня) – каникулы позволили на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", – пояснил зам главы ОГА Михаил Черняк.

На каникулы уйдет не только Харьков, но и вся область.

Ранее мы писали:

С 10 октября Харьков переходит в оранжевую зону. 18 октября показатели пересмотрят и город может попасть в красную.

11 октября показателям оранжевой адаптивного карантина соответствуют 16 регионов Украины, в частности и Харьков.