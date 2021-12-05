В Кривом Роге фанаты местного блогера осквернили еврейский памятник (видео)

В Кривом Роге Днепропетровской области фанаты местного блогера во время концерта осквернили ритуальный праздничный светильник иудеев Ханукию.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Инцидент произошел на арт-майдане возле театра им. Шевченко. Там с уличным концертом выступал блогер Денис Опара. Один из его фанатов настолько "вдохновился" шоу, что залез на Ханукию и зажег факел. На символ света впоследствии залезли и его друзья.
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На место вызвали полицию
Фанатов блогера задержали. Все они оказались подростками.
"Малолетних дебоширов задержали и вызвали их родителей. На родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составят протокол. А подростки отправятся в Криворожское районное управление полиции и там пообщаются с работниками ювенальной превенции", – говорится в сообщении.
Наказание за вандализм
Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:
- штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
- или исправительными работами на срок до двух лет;
- или ограничением свободы на срок до трех лет;
- или лишением свободы на тот же срок.
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