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В Кривом Роге фанаты местного блогера осквернили еврейский памятник (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 декабря, 19:09
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Вандалами оказалась группа подростков
Один из подростков залез на Ханукию и зажег факел.
Один из подростков залез на Ханукию и зажег факел. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге Днепропетровской области фанаты местного блогера во время концерта осквернили ритуальный праздничный светильник иудеев Ханукию.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

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Инцидент произошел на арт-майдане возле театра им. Шевченко. Там с уличным концертом выступал блогер Денис Опара. Один из его фанатов настолько "вдохновился" шоу, что залез на Ханукию и зажег факел. На символ света впоследствии залезли и его друзья.

На место вызвали полицию

Фанатов блогера задержали. Все они оказались подростками.

"Малолетних дебоширов задержали и вызвали их родителей. На родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составят протокол. А подростки отправятся в Криворожское районное управление полиции и там пообщаются с работниками ювенальной превенции", – говорится в сообщении.

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Наказание за вандализм

Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:

  • штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
  • или исправительными работами на срок до двух лет;
  • или ограничением свободы на срок до трех лет;
  • или лишением свободы на тот же срок.

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