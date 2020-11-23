В Крыму катастрофически усыхают озера и водохранилища: что показала спутниковая съемка

Данные спутниковой съемки мониторинга водных ресурсов Крыма показывают, что на оккупированном Россией полуострове интенсивно усыхают водные объекты.
Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.
Анализ спутниковых снимков, сделанных в 2020 году, показал сокращение площади водного зеркала для фактически всех крупных водоемов Крымского полуострова, по сравнению с площадью водного зеркала в 2015 году. При этом средняя площадь усыхания водохранилищ была выше (45%) площади уменьшения водного зеркала озер (25%).
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Как уточняет Ресурсный центр, природные озера могут иметь подземный источник питания, однако разница в сокращенные водного зеркала природных водных объектов и искусственных гидротехнических сооружений (водохранилищ) может свидетельствовать о влиянии управления водными ресурсами на распределение запаса воды.
Любопытно, что в некоторых случаях, на территории с большим относительным количеством осадков и низкой температурой и низким уровнем испарения фиксировалась большая площадь уменьшения водного зеркала, например, в случае Симферопольского водохранилища.
Анализ многолетней динамики водного индекса в пределах водных объектов за летний период в 2013-2020 годах свидетельствует о тенденции к уменьшению водного индекса, что также является индикатором площади водной поверхности, при этом тенденция к снижению наблюдается с 2015 или 2016 гг.
Напомним, пророссийские "власти" рассматривают рыбное озеро у горы Гасфорта в качестве одного из резервных источников водоснабжения Севастополя.
Также напомним, что в Изобильненском водохранилище, которое снабжает водой район Большой Алушты, значительно снизился уровень воды.
Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма
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