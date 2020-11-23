В Крыму катастрофически усыхают озера и водохранилища: что показала спутниковая съемка

Искусственные водные объекты усыхают в два раза быстрее природных

Данные спутниковой съемки мониторинга водных ресурсов Крыма показывают, что на оккупированном Россией полуострове интенсивно усыхают водные объекты.

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Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

Анализ спутниковых снимков, сделанных в 2020 году, показал сокращение площади водного зеркала для фактически всех крупных водоемов Крымского полуострова, по сравнению с площадью водного зеркала в 2015 году. При этом средняя площадь усыхания водохранилищ была выше (45%) площади уменьшения водного зеркала озер (25%).

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Как уточняет Ресурсный центр, природные озера могут иметь подземный источник питания, однако разница в сокращенные водного зеркала природных водных объектов и искусственных гидротехнических сооружений (водохранилищ) может свидетельствовать о влиянии управления водными ресурсами на распределение запаса воды.

Любопытно, что в некоторых случаях, на территории с большим относительным количеством осадков и низкой температурой и низким уровнем испарения фиксировалась большая площадь уменьшения водного зеркала, например, в случае Симферопольского водохранилища.

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Анализ многолетней динамики водного индекса в пределах водных объектов за летний период в 2013-2020 годах свидетельствует о тенденции к уменьшению водного индекса, что также является индикатором площади водной поверхности, при этом тенденция к снижению наблюдается с 2015 или 2016 гг.

Напомним, пророссийские "власти" рассматривают рыбное озеро у горы Гасфорта в качестве одного из резервных источников водоснабжения Севастополя.

Также напомним, что в Изобильненском водохранилище, которое снабжает водой район Большой Алушты, значительно снизился уровень воды.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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