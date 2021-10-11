В Луцке стартует отопительный сезон: кому дадут тепло в первую очередь

11 октября в Луцке стартует отопительный сезон. Сначала тепло дадут в медицинские учреждения и учебные заведения.
Об этом сообщил руководитель ГКП "Луцктепло" Иван Скорупский агентству "Волынь Post".
Работу котельных переводят с летнего режима работы в зимний
В Луцке с 11 октября начался отопительный сезон. Работу котельных переводят с летнего режима работы в зимний.
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Как рассказал Скорупский, перевод оборудования в зимний режим предусматривает временную остановку котельных и разъединения сетей спаренных котельных, из-за чего временно прекратят подачу горячей воды для их потребителей.
Кому сразу дадут тепло?
Сначала тепло подадут в медицинские учреждения и учебные заведения, а после – населению и другим потребителям.
"Еще не было такого, чтобы все объекты одновременно были с теплом. Подготовка происходит постепенно", – отметил Скорупский.
Отопительный сезон в Украине
В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.
"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Какой будет погода в Украине в октябре?
Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.