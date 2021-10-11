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В Луцке стартует отопительный сезон: кому дадут тепло в первую очередь

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 октября, 11:05
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Работу котельных переводят с летнего режима работы в зимний
Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

11 октября в Луцке стартует отопительный сезон. Сначала тепло дадут в медицинские учреждения и учебные заведения.

Об этом сообщил руководитель ГКП "Луцктепло" Иван Скорупский агентству "Волынь Post".

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Работу котельных переводят с летнего режима работы в зимний

В Луцке с 11 октября начался отопительный сезон. Работу котельных переводят с летнего режима работы в зимний.

Как рассказал Скорупский, перевод оборудования в зимний режим предусматривает временную остановку котельных и разъединения сетей спаренных котельных, из-за чего временно прекратят подачу горячей воды для их потребителей.

Кому сразу дадут тепло?

Сначала тепло подадут в медицинские учреждения и учебные заведения, а после – населению и другим потребителям.

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"Еще не было такого, чтобы все объекты одновременно были с теплом. Подготовка происходит постепенно", – отметил Скорупский.

Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.

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"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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