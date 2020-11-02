Больше 50 тысяч: Степанов озвучил показатели по COVID-19 за неделю

Только за последние семь дней протестировали 37 тысяч людей с пневмонией

За прошедшую неделю количество заболевших "ковидом" увеличилось на более чем 50 тысяч. При этом существенно выросло и количество тестирований на коронавирус. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлую неделю всего было выявлено 53 270 случаев заболеваемости на коронавирусную болезнь. Если сравнить с позапрошлой неделей, то тогда было 45 286 случаев. То есть вы видите, что почти на восемь тысяч случаев больше", – сказал он.

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Степанов отметил, что за прошлую неделю было сделано 283 494 ПЦР-тестов (на позапрошлой неделе 238 404) – почти на 50 тысяч тестов больше.

Также за прошлую неделю были госпитализированы 7248 человек (6545 на позапрошлой неделе). За прошедшие семь дней было протестировано ПЦР-тестами 37 265 людей с пневмонией, что на девять тысяч больше, чем было на позапрошлой неделе.

Как стало известно, по состоянию на утро 2 ноября в Украине подтвердили 6754 новых случаев заражения коронавирусом (402 194 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 69 украинцев (7375 с начала эпидемии), а выздоровели 2327 человека (163 768 с начала эпидемии). Также с сегодняшнего дня обновились зоны карантина в Украине.

Тем временем в украинских больницах все меньше мест для лечения коронавирусных больных. По словам Максима Степанова, на конец октября в стационарах лечились 26 593 пациента с COVID-19. Только за неделю это количество увеличилось на 3500 человек. Ранее в Минздраве называли четыре уровня развития эпидемии COVID-19. При этом самый главный критерий – это способность больниц лечить коронавирусных больных.

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