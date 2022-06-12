В оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва (фото)

Взорвалась подстанция, полгорода осталось без света, также отсутствует вода

В Бердянске утро началось со взрывов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром в оккупированном российскими военными Бердянске прогремели три мощных взрыва. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

По информации издания, в результате взрыва часть города осталась без света и воды.

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Один взрыв повредил одну из электрических подстанций города.

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"Три взрыва и пол города без света. По предварительным данным, взорвалась подстанция у Амстора. Масштабы повреждений уточняются", – говорится в сообщении.

Вчера мэр Энергодара предупреждал о готовящихся провокациях в Запорожской области со стороны РФ.

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Ситуация в Украине 12 июня

На Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва.

Кроме того, ожидаемое наступление на Запорожье было сорвано удачными контрнаступательными действиями ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные постепенно освобождают населенные пункты Херсонской области.