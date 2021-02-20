"Занимайте места": соцсети готовятся "встречать" Марченко-политика

В соцсетях шутят над решением жены Медведчука

Жена лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что идет в политику. В соцсетях поднялась волна возмущения и шуток.

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"Сегодня" собрал реакцию пользователей Сети.

"Оксана Марченко пошла в политику, вступила в ОПЗЖ. Объявила войну Зеленскому... Как остановиться....ржу", – прокомментировал политический эксперт Виталий Кулик.

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"Я думал, что Медведчук рванет в суд, но тот спрятался за жену", – написал в Facebook политолог Евгений Магда.

"Следующий выход Елены Зеленской! А свою избирательную кампанию кандидата в президенты уже должен начинать Александр Тимошенко", – написала менеджер по коммуникациям Ольга Сурняк.

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Ранее мы сообщали, что 19 февраля на заседании СНБО было решено ввести санкции касательно восьми человек и 19 компаний. Что еще рассматривал СНБО, читайте в материале на нашем сайте.

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