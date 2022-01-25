В случае вторжения РФ. Рассказываем, какие запасы продуктов нужно сделать на месяц

С таким набором вы сможете выжить в тяжелых условиях

Для своей же безопасности необходимо сделать запас продуктов. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае вторжения войск РФ в Украину необходимо запастись продуктами, которых хватит на месяц.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, каким должен быть запас продуктов на месяц.

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Запас воды

На месяц одному человеку понадобится 60 литров воды – это три большых бутылки по 19 литров.

Мясо

В месяц человек может съесть примерно 4 кг мяса. Для запаса можно закупить мяса и полуфабрикатов, а после поместить их в холодильник.

Каши

Запасы каш могут храниться очень долго. Поэтому запаситесь несколькими пачками различных каш – рис, овсянка, гречка, манка, перловка, а также макароны.

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Также необходимо запастись следующими продуктами:

Сахар

Соль

Специи

Соусы (кетчуп, майонез, горчица)

Чай

Кофе

Мука

Консервы

Сгущенка

Сухари вместо хлеба

Пастеризованное молоко

Орехи и сухофрукты

Растительное масло

Сливочное масло

Картошка, лук, чеснок, морковь, капуста, свекла

Кроме того, на месяц необходимо запастись следующим:

Туалетная бумага

Зубная паста

Мыло и шампуни

Пакеты для мусора

Дезодорант

Порошок для стирки

Средства для мытья посуды

Батарейки, фонарик

Нож

Лекарственные препараты

Угроза вторжения РФ в Украину

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