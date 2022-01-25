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В случае вторжения РФ. Рассказываем, какие запасы продуктов нужно сделать на месяц

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 января, 13:29
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Для своей же безопасности необходимо сделать запас продуктов. Фото: коллаж "Сегодня"
Для своей же безопасности необходимо сделать запас продуктов. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае вторжения войск РФ в Украину необходимо запастись продуктами, которых хватит на месяц.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, каким должен быть запас продуктов на месяц.

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Запас воды

На месяц одному человеку понадобится 60 литров воды – это три большых бутылки по 19 литров.

Мясо

В месяц человек может съесть примерно 4 кг мяса. Для запаса можно закупить мяса и полуфабрикатов, а после поместить их в холодильник.

Каши

Запасы каш могут храниться очень долго. Поэтому запаситесь несколькими пачками различных каш – рис, овсянка, гречка, манка, перловка, а также макароны.

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Также необходимо запастись следующими продуктами:

  • Сахар
  • Соль
  • Специи
  • Соусы (кетчуп, майонез, горчица)
  • Чай
  • Кофе
  • Мука
  • Консервы
  • Сгущенка
  • Сухари вместо хлеба
  • Пастеризованное молоко
  • Орехи и сухофрукты
  • Растительное масло
  • Сливочное масло
  • Картошка, лук, чеснок, морковь, капуста, свекла

Кроме того, на месяц необходимо запастись следующим:

  • Туалетная бумага
  • Зубная паста
  • Мыло и шампуни
  • Пакеты для мусора
  • Дезодорант
  • Порошок для стирки
  • Средства для мытья посуды
  • Батарейки, фонарик
  • Нож
  • Лекарственные препараты

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