В США Алек Болдуин случайно застрелил украинку: первая реакция МИД

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии

Галина Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США. Фото: коллаж "Сегодня"

МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования.

Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

Подробности ЧП

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

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В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу и сейчас находится в критическом состоянии, оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Хатчинс в критическом состоянии была доставлена в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

Сообщается, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений. Съемки фильма приостановлены.

Первые кадры Алека Болдуина после трагедии на съемках фильма / Фото: Getty Images, Santa Fe New Mexican

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Что известно о погибшей Галине Хатчинс

Застреленная Алеком Болдуином оператор – украинка Галина Хатчинс. Жила в Лос-Анджелесе, где в 2015 году закончила Американский институт киноискусства.

На сайте Галины Хатчинс сообщается, что она выросла на советской военной базе за Полярным кругом "в окружении северных оленей и атомных подводных лодок".

Она училась в Киевском национальном университете и имеет степень магистра международной журналистики. Хатчинс работала журналистом-расследователем британских документальных фильмов в Европе.

В 2019 году журнал Amirecan Cinematographer назвал украинку "новой звездой" кинематографа.

Среди недавних работ Галины Хатчинс – криминальная картина "Слепой огонь", с Брайаном Герати и Шэрон Лил, названная лучшей криминальной драмой на Международном кинофестивале в Хьюстоне 2020 года.

Алек Болдуин застрелил оператора – что известно о Галине Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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