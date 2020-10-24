В Украине "день тишины" перед выборами

Сегодня, 24 октября, в Украине "день тишины" перед местными выборами 2020.

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Кандидатам и политсилам запрещается публиковать агитационные материалы в СМИ, плакаты и всячески призывать голосовать за себя или против оппонентов.

Выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября, участки откроются в 8:00 и закроются в 20:00. Результаты голосования должны установить до 6 ноября.

"Сегодня" подготовили для вас видеоинструкцию, как голосовать – сколько бюллетеней вы получите и как правильно проставить в них отметки.

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Каждый избиратель, даже тот, кто не интересуется политикой, должен знать, почему стоит прийти на избирательные участки и как правильно реализовать свое право голоса. Рассказываем, что зависит от вашего голоса и почему реализация права избирателя важна.

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После выборов вступят в силу новые карантинные ограничения. Полного локдауна точно не будет. В Кабмине есть четыре сценария: зеленый, желто-зеленый, желтый и черный. Зеленого, самого легкого карантина, точно уже не будет. А самый жесткий – черный сценарий – введут, когда больных будет 10 тысяч в сутки, в больницах не будет хватать мест и высокая смертность.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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