В Украине к смягчению карантина готовы только семь областей

Киев и 17 областей страны не соответствуют требованиям Минздрава

В Украине, где ранее обновили список карантинных зон, требованиям врачей по смягчению ограничений соответствуют только семь областей страны.

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Как сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения, не готовы ослабить карантин Киев и 17 регионов страны.

Требования медиков по состоянию на 7 сентября выполняют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

При этом не готовыми ослабить карантин оказались:

- Киев;

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- Винницкая область;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

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- Киевская область;

- Львовская область;

- Николаевская область;

- Одесская область;

- Ровенская область;

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- Сумская область;

- Тернопольская область;

- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черкасская область;

- Черниговская область;

- Черновицкая область.

Напомним, что для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч населения; показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать 40 случаев на 100 тысяч человек.

Если уровень загруженности коек пациентами с коронавирусом пять дней подряд по всему региону составляет 50% и более – на территории устанавливается "оранжевый" уровень, если более 75% – "красный".

Стоит добавить, что в ряде областей прошли акции протеста с требованием смягчить карантинные ограничения.

Так, в Ровенской области жители Костополя требовали вернуть их детям возможность ходить в школы.

Также стало известно, что городской совет Ивано-Франковска принял решение вопреки требованию Киева и откроет школы и детсады с 14 сентября, несмотря на "красную" зону.

Кроме того, в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы, а бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не превращать их в банкротов.

Видео: kurs.if.ua

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