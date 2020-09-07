В Украине к смягчению карантина готовы только семь областей

В Украине, где ранее обновили список карантинных зон, требованиям врачей по смягчению ограничений соответствуют только семь областей страны.
Как сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения, не готовы ослабить карантин Киев и 17 регионов страны.
Требования медиков по состоянию на 7 сентября выполняют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
При этом не готовыми ослабить карантин оказались:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область;
- Черновицкая область.
Напомним, что для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч населения; показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать 40 случаев на 100 тысяч человек.
Если уровень загруженности коек пациентами с коронавирусом пять дней подряд по всему региону составляет 50% и более – на территории устанавливается "оранжевый" уровень, если более 75% – "красный".
Стоит добавить, что в ряде областей прошли акции протеста с требованием смягчить карантинные ограничения.
Так, в Ровенской области жители Костополя требовали вернуть их детям возможность ходить в школы.
Также стало известно, что городской совет Ивано-Франковска принял решение вопреки требованию Киева и откроет школы и детсады с 14 сентября, несмотря на "красную" зону.
Кроме того, в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы, а бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не превращать их в банкротов.
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