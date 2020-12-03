В Украине потеплеет, а небо затянет тучами: прогноз на 3 декабря (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 3 декабря, будет пасмурно, а во всех областях потеплеет на несколько градусов.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит 0-3 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут 0-2 градуса выше нуля.

Кроме того, в Полтаве, Харькове, Сумах и Чернигове ожидается снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне 0-4 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах 5-8 градусов выше нуля.

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Также напомним, в Одесской области выпал первый снег. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация на дорогах стабильная, трудностей с движением общественного транспорта нет.

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