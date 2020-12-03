В Украине потеплеет, а небо затянет тучами: прогноз на 3 декабря (карта)

В Украине сегодня, 3 декабря, будет пасмурно, а во всех областях потеплеет на несколько градусов.
Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит 0-3 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут 0-2 градуса выше нуля.
Кроме того, в Полтаве, Харькове, Сумах и Чернигове ожидается снег.
В западных областях температура воздуха установится на уровне 0-4 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла.
А на юге страны температура воздуха будет в пределах 5-8 градусов выше нуля.
Ранее мы сообщали, что в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.
Также напомним, в Одесской области выпал первый снег. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация на дорогах стабильная, трудностей с движением общественного транспорта нет.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк