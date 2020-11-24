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В Украине за сутки выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19

24 ноября, 08:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 12 287 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 647 976 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 188 украинцев (всего – 11 263). Вылечить удалось 299 358 инфицированных (8298 – за последние сутки).

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине снова заговорили о полном локдауне. На днях премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с жестким карантином разрабатывается, но даты его введения пока нет. По его словам, это план "Б" на случай, если не сработает карантин выходного дня. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каком количестве больных в сутки введут локдаун.

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Также мы писали, как мир готовится к тотальной вакцинации от COVID-19. Три страны планируют начать прививочную программу до конца года.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов назвал регионы, где не хватает COVID-коек с кислородом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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