В Украину идет потепление: как изменится погода в ближайшие дни

Хуже всего погода ожидается на Донбассе – там будет поливать едва ли не каждый день

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Праздничные выходные в Украине будут достаточно холодными, а вот с начала следующей недели к нам придет существенное потепление. Больше всего не повезет жителям восточных областей – там дожди с грозами будут чаще всего.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 8 мая, дожди пройдут в северных, восточных, южных и большинстве центральных областей. На западе будет сухо, но зато похолодает до 11-13 градусов. Теплее всего на востоке и юге, 17-22 градуса. В столице днем без осадков и 13-15 тепла.

В воскресенье, 9 мая, практически без дождей, мокро будет разве что на востоке страны. Температура 13-15 тепла, в западных областях потеплеет до 15-18 градусов.

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В понедельник, 10 мая, дожди с грозами продолжатся в восточных областях. В то же время в Украине существенно потеплеет: на западе 20-22 градуса, в других регионах 17-20 тепла. В Киеве без осадков и до +21.

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Во вторник, 11 мая, в западных, центральных, северных и южных областях 20-22 градуса и без осадков. На востоке 15-17 тепла и дожди с грозами.

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В среду, 12 мая, дожди накроют восток, юг, север и часть центральных областей. В Киеве тоже дождь 17-19 градусов. На западе до +22.

Тем временем в Германии погодная аномалия – страну внезапно засыпало снегом.

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