В Житомирской области копы остановили авто нарушителя: в нем оказалось 700 кг янтаря

В Житомирской области правоохранители настигли микроавтобус "Nissan", в котором находилось 27 мешков янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
"Вчера около 20:00 на 255 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района, патрульные принудительно остановили "Nissan", – уточнили правоохранители.
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Водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских.
Как оказалось, преступник пытался скрыться из-за груза, находившегося в микроавтобусе. Мужчина перевозил 700 кг камней, внешне похожих на янтарь-сырец.
Чтобы избежать административной и уголовной ответственности, 51-летний житель Черновицкой области предложил полицейским 1 000 евро.
Патрульные задокументировали предложение неправомерной выгоды. По данному факту начато уголовное производство (ст. 369 Уголовного кодекса Украины).
Обнаруженные камни правоохранители изъяли и передали на ответственное хранение в ГУНП в Житомирской области, а также назначили экспертизу. Досудебное расследование проводится по ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.
Ранее СБУ устроила облаву на копателей янтаря: нарушители пытались сжечь свое оборудование.
Кроме того, в Киеве поймали заместителя начальника и двух оперуполномоченных одного из райуправлений полиции на вымогательстве и получении взятки. Правоохранители требовали от мужчины ежемесячный платеж в размере 1000 долларов за непринятие мер реагирования за якобы незаконное хранение в гараже янтаря.
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