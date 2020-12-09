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Вакцина от коронавируса: Украина попросила помощи у Канады

9 декабря, 04:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Канада и Украина обсудили важные вопросы

Украина запросила у Канады помощь в получении вакцины от коронавируса.

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Об этом после встречи с послом Канады Ларисой Галадзой в Facebook заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Понимая важность вопроса, и учитывая топовые позиции Канады в возможностях бронирования вакцины против коронавируса, обратился к канадским партнерам о помощи в получении партии вакцин для украинских граждан! Надеюсь на позитивное сотрудничество в этом важном вопросе, обязательно буду держать в курсе", – написал Енин.

Он также отметил, что стороны обсудили расследование авиакатастрофы рейса PS752, а также инвестиции Канады в Украину.

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Ранее мы писали о том, что правительство и Верховная Рада должны заложить в бюджет на следующий год деньги на бесплатную вакцинацию населения страны от коронавирусной инфекции.

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Отметим, Фонд глобального доступа к вакцине от COVID-19 (COVAX) выделит Украине вакцины для 20% населения.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Канада вакцинация Украина коронавирус
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